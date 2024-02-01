寄養家庭難度高 桃市增安置費、擬放寬寄養家庭條件

寄養家庭需求日益增加，考量物價調漲，桃園市社會局今公告最新給付標準，寄養家庭安置費提高3.25%至4%，機構安置費也提高至30%以上，盼減少寄養家庭和機構壓力。民團對此樂觀其成，但直指桃園寄養家庭數量仍遠遠不足，呼籲市府思考配套。社會局回應，將研擬放寬寄養家庭條件，開放65歲以上也能成為照顧者，以增加寄養家庭數量。

社會局統計，桃園市目前有95戶寄養家庭，寄養110人；兒少安置機構則有6處，安置150人。安置兒少以6至12歲占42.2%最多，其次為2至6歲占34.9%。

社會局公告今年「兒童及少年安置費用給付標準」，其中寄養家庭部分，一般兒童從2萬8000元調整到2萬9000元、特殊兒童及一般少年從3萬1000元調整到3萬2000元。機構安置費，第一類兒少從原本2萬3000元調漲為3萬元，增幅30.43%，第三類兒少從2萬7000元調整至3萬5200元，幅度約30.37%。調整後，桃園兒少安置費高局六都第二。

寄養媽媽黃小姐說，孩子每月基本花費約3萬元以下，社會局今年增加安置費可滿足孩子更多需求，「有感受到市府誠意」，也應可吸引更多人組成寄養家庭。

桃園家扶中心主任張伏杉表示，市府增加補助是好事一樁，不過桃園寄養家庭仍不足，雖近年從70幾戶增加到近百戶，但數量完全不夠；現在兒少特殊狀況多，尤其照顧特殊孩子，可能一周要跑3、4天醫院，照顧者得付出更多心力，令許多家長心累，除了提高安置費，市府也應協助提供更多特教資源，並思考配套。

社會局兒少科長陳資穎表示，寄養家庭從申請、訓練到居家評估動輒半年以上，每年申請成功者僅約5戶，目前照顧者達65歲以上也須退場，導致增加速度緩慢。

陳資穎說，社會走向高齡化，市府除增加安置費，也研擬放寬寄養家庭資格，未來照顧者年滿65歲者，只要每2年通過資格審查，就可繼續擔任寄養家庭；市府也會持續提供專業社工團隊支持奧援，維持留任率。