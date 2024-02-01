新竹棒球場廠商稱結構安全無虞 土木技師公會發函拒背書

新竹市立棒球場工程因覆土過載，衍生公共安全疑慮，統包商巨佳營造在市長高虹安下最後通牒後仍未於今天進場，市府決定自行接管球場、移除覆土。由於巨佳營造發函市府強調球場安全無虞，並提及是去年8月31日獲台灣省土木技師公會人員與會背書，據本報掌握，該公會今發函回覆市府，表明未曾表達「結構安全無慮」結論，無法認同統包商的說法。巨佳營造截稿前未有回應。

新竹市立棒球場工程缺失不斷，包含土壤級配、排水不佳等問題，市府去年也發現棒球場覆土最高65公分，已超過原本30公分的設計值，市府要求統包商提送正確的結構分析報告，但巨佳營造遲未能提送正確版本，而在去年10月13日，統包商承諾移除過載覆土也拖延，施工計畫書因多有錯誤屢遭PCM專案管理廠商退回。

巨佳營造直到今天都未進場移除過載覆土，竹市府決定不等了，之後將自行接管移除覆土。巨佳營造向市府表達拒絕進場，並提及棒球場現有覆土無結構安全之疑，並檢附原設計單位的技師簽證，發給市府的函文當中還寫道，112年8月31日說明相關疑義，「當日有台灣省土木技師公會人員與會，確認安全無虞」。

記者查證市府日前上網公布的「新竹市立棒球場新建統包工程有關球場結構設計安全之討論第28次工作會議紀錄」，開會時間正是112年8月31日上午，當天會議記錄顯示，台灣省土木技師公會提出2點建議但未提及結構安全無虞，在現勘地下室停車場頂版部分為目視鑑定暫無承載變形的剪力裂縫，還提醒統包商優化時要有相關支撐保護。

針對巨佳營造搬出台灣省土木技師公會背書「安全無虞」，竹市府函詢台灣省土木技師公會，今獲得公會最新回函。該公會回函表示，公會未受市府委託棒球場案的「結構安全鑑定」，當無權責評斷相關結構安全爭議，合先敘明。接著指出去年8月31日第28次工作會議，公會也並未表達「結構安全無虞」結論，無法認同統包商說詞。

市府工務處長陳明錚說，就棒球場結構安全而言，廠商雖堅稱球場安全，但始終提不出符合法規的簽證，市府無法再等。市府未來會依法委託公正第三方確認結構安全，也將依據工程契約第九條規定辦理，市府會逕行移除覆土，並向廠商追討相關費用。

至於市府要求全場換土，有無踰越合約？陳明錚說，因應洩水坡度施作的過載覆土不被許可，若只移除過載覆土來改善，整個土層分布又不同了，等同無法局部剔除，必須全場換土。市府預計今年完成覆土移除作業及球場重新規畫設計的前置發包作業。