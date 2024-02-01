2024桃園燈會21日登場 雙展區靠民眾串連成龍

2024桃園燈會2月21日至3月3日將在桃園區南昌森林公園和虎頭山創新園區登場，雖然沒有應景龍年的造型主燈，但有5組由國內外藝術家團隊設計的大型藝術裝置，為期12天的活動還有燈光秀、漢服體驗和傳統技藝表演等節目，搭乘大眾運輸工具前往還可拿到限定款造型燈籠。

桃園市長張善政表示，2025台灣燈會將在桃園舉行，今年的桃園燈會也算是明年桃園燈會暖身。南昌森林公園和虎頭山創新園區雖有距離，但有桃林鐵路自行車道串連，3個地方都會布置得美輪美奐，民眾敬請期待；活動策展人黃國倫表示，民眾提著燈籠走過桃林鐵路，屆時從空中俯瞰就會像是一隻巨龍俯臥在桃園。

觀旅局今年安排雙展區，大型藝術燈組與燈光秀都在南昌森林公園，虎頭山創新園區則有漢服體驗與傳統造型燈籠，每天都有主題表演，也有市集攤販可品嘗在地美食。

觀旅局今天公布「桃氣龍」、「寶桃龍」和「春桃共榮」3款造型小提供，前2款以龍為造型，可做存錢筒、零食盒使用，「春桃共榮」則是搭乘大眾運輸工具前往燈區才能拿到的限定款，只有在活動現場服務台和台鐵桃園火車站接駁點可領取，領取需出示搭乘大眾運輸工具證明。

另外，燈會舉辦期間，南昌森林公園周邊的向善街、至善街、大業路二段、健行路126巷和大有路945巷將實施交通管制，禁止車輛進入，管制時間為下午5時到深夜11時。虎頭山創新園區周邊的中央路（青溪一路往三民路二段）、德育街（成功路二段往萬壽路二段）也將實施單向管制。