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新竹市去年招商「掛蛋」 市府：辦促參案至少要1年

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹政府今天說明，辦理促參案件從啟案、評估、規畫到甄審等須歷時1年至1年。圖為香山工業區服務中心。圖／竹市府提供
新竹政府今天說明，辦理促參案件從啟案、評估、規畫到甄審等須歷時1年至1年。圖為香山工業區服務中心。圖／竹市府提供

財政部公布去年各地方政府招商結果，2022年非六都招商王的新竹市去年在促參和廣義民間投資「雙掛蛋」。竹市府今表示，辦理促參案件從啟案、評估、規畫到甄審等須歷時1年至1年半，市長高虹安上任後積極推動民間參與公共建設，包括海軍六燃廠新竹支廠、藝文高地地上權、中央段都更案等，預計今年度辦理招商。

新竹市政府表示，促參辦理案件包含啟案、可行性評估、先期規劃、招商、甄審、簽約等階段，過程至少需1年至1年半，市長高虹安上任後積極推動民間參與公共建設，包括海軍六燃廠新竹支廠、藝文高地地上權、中央段都更案等，

財政處指出，高虹安積極推動優質公共建設，多數採市有財產委託經營及委外方式辦理，包括身心障礙者就業綜合大樓1樓、新竹轉運站、日照中心及停車場、路邊智慧車柱等案，考量規模較小未採促參方式辦理。

據財政部資料統計，2023年全台非六都以外的16縣市中，無促參簽約案的縣市共有9縣市，加上新竹市縣市規模較小，可採促參的公有房地或業務事項不多，許多小案件採市有財產委託經營方式，免除促參之可行性評估及先期規畫等程序。

市府指出，為鼓勵企業邁向國際化佈局全球，高虹安以「根留台灣、投資新竹」為題推動利多產業政策，鼓勵企業投入資金研發，將營運總部設置於竹市，並提供房地租金、房屋稅、地價稅、勞工職業訓練費用等補助，最高5年可獲900萬元，以協助企業推展企業營運總部，鼓勵企業擴大投資。

市府並舉例說明，深耕於竹市香山區的金益鼎公司也向市府提出申請補助，在「香山工業區服務中心」成功輔導下，於去年8月通過企業營運總部投資計畫申請案，總投資金額逾3億元，新建二廠於今年商轉。未來市府團隊會持續推動引進民間資源投資公共建設，積極擴大招商量能，創造政府、企業、市民三贏局面。

新竹 都更 高虹安

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