政院核定軌道建設沒大新竹輕軌 林智堅發文「很遺憾」

林智堅在最新的臉書發文表示，大新竹輕軌刻不容緩，要給下一代一個準時安全舒適的大眾運輸工具，而總統當選人賴清德提出的「桃竹苗大矽谷」計畫中包含了全力支持新竹輕軌，綜觀上次選舉大新竹地區的立委以及候選人皆對輕軌表達正面支持態度，他認為因此必須回歸理性討論的是，為何新竹輕軌延宕至今沒有進展。

林智堅說，高虹安一上任後，重新提了鐵路地下化一事，順勢暫緩大車站計畫的推動，忽略了大車站計畫就是高架輕軌進到市區連結新竹車站站體的事實。並認為竹市府在2022年送了新竹輕軌可行性研究進交通部，後續只要依照審查意見修正計畫，在2024年即可開始綜合規畫。

「大新竹輕軌可能遙遙無期。」林智堅表示，現在的竹市府卻提出鐵路地下化的構想，一來無視於土地徵收困難，同時工程難度在過去市府團隊的評估中，也近乎不可能，「一個務實、可行的大新竹輕軌卻因為人為政治力的干預」延宕了進度，很悲觀的更可能是遙遙無期。

林智堅最後還呼籲市府的公務體系專業同仁，以及所有在乎愛護這座城市發展的新竹市民，關心這些計畫的推動，大新竹輕軌刻不容緩，大車站計畫也是重中之重，城市的重要基礎建設一天天拖延，只會一天天的退步，更看不到未來，不要只能羨慕其他城市，更不要讓10年後的我們後悔莫及。