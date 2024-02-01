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「龍來苑裡」春節燈飾今完工 周六起點亮苑裡車站迎客

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡火車站的「龍來苑裡」龍年燈飾，設置工程今天順利完工，預計從周六夜起，點亮車站迎接返鄉遊子與春節訪客。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡火車站的「龍來苑裡」龍年燈飾，設置工程今天順利完工，預計從周六夜起，點亮車站迎接返鄉遊子與春節訪客。圖／苑裡鎮公所提供

苗栗縣苑裡鎮公所為歡慶新春，推廣在地觀光，今年春節期間在苑裡火車站布置「龍來苑裡」=@R龍年@=a href='/search/tagging/2/燈飾' rel='燈飾' data-rel='/2/206396' class='tag'>燈飾，周二起連三天施工，燈飾設置工程今天順利完工，預計從周六夜起，點亮車站迎接返鄉遊子與春節訪客

公所指出，龍年燈飾以「龍行天下、光耀寰宇、祥雲四起、德披八方」為設計意象，飛騰的金龍躍於火車站外牆，搭配年味十足的圖騰元素，為苑裡營造安和樂利的美好願景；燈飾展示期間自2月3日至25日止，點燈時間為下午6點至隔日清晨5點，歡迎民眾駐足欣賞打卡。

鎮長劉育育表示，春節期間各地遊子返回苑裡過節，期望龍年燈飾能溫暖鎮民的返家路途，同時也邀請大家在春節期間多來苑裡走一走，品嚐在地美食、探訪文化深厚的小鎮，一同分享苑裡之美。

春節 火車站 燈飾 龍年

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