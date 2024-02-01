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今天是最後大限！統包商沒進場移土 竹市府將接管新竹棒球場

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹棒球場工程受到各界矚目。圖／本報資料照片
新竹棒球場工程受到各界矚目。圖／本報資料照片

新竹市立棒球場工程缺失改善進度受矚目，市長高虹安上月26日開記者會對統包商巨佳營造下最後通牒，要求5天內移除棒球場過載覆土，今天是最後大限，巨佳已表明拒進場。市府今指出，將依工程案契約第九條規定，由市府自行移除過載覆土，並向統包商求償相關工程費用，預計今年完成覆土移除及球場加速重啟的前置發包作業。

市府指出，自去年8月底，市府工作會議即已發現球場覆土超過結構分析許可重量，也就是球場覆土65公分逾30公分設計值，因此要求統包商重新提送結構分析報告，並經第三方公正單位簽證確認其安全性。但經市府多次指出錯誤點後，統包商仍於更新版本中未改正，屢屢重複提送含有相同錯誤點的報告書。

市府指出，去年10月13日，統包商承諾進場移除過載覆土，至今已過3個月，統包商除遲未進場外，施工計畫書也因多有錯誤而屢屢遭PCM退回，市府已多次發出公文催促；今年1月26日，市府第2次公文限期廠商移除過載覆土，並明確指出將依相關契約規定辦理，然廠商仍未進場。

工務處長陳明錚今表示，市府1月26日已下達最後通牒，再次給予統包商5天進場改善限期，今天已正式逾期，卻未見統包商有任何願意執行的動作，「統包商函覆市府拒絕進場，也表達現有覆土無結構安全之疑並檢附原設計單位的技師簽證。」

但陳明錚強調，市府在1月26日記者會已清楚說明，廠商前次的結構安全評估報告仍未經監造、專案管理廠商核定，且實際上廠商的結構計算並不符合設計規範，顯見安全仍有相當疑慮，廠商回函更沒有處理上述簽證及結構計算的公安問題，市府已多次給予補正及移除機會，然而統包商仍未動作。

市府強調，新竹市政府為保障公共安全、加速棒球場改善作業，後續將將依照該案契約第九條規定，由市府接手自行辦理土層移除計劃，並將求償統包商相關工程費用，包含移除工程與重啟設計監造的費用，依契約辦理相關程序。

陳明錚也說明，市府持續清查回填土方三級品管文件後，監造單位亦無法提出土方收方資料，市府將自行辦理收方作業，確認實際球場回填高程，追究一二級品管不實的責任；未來移除作業進行的同時，市府將啟動棒球場的規畫設計，同步推進棒球場移除作業與棒球場重新設計，目的是還給市民一座功能完善、安全的球場，市府預計今年完成覆土移除作業及球場加速重啟的前置發包作業。

新竹市立棒球場 高虹安

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