竹縣長照交通接送調整為1.2倍計程車費率 共乘可打7折

為讓長照使用者出外就醫、復健更方便，長照2.0提供交通接送服務補助，為因應逐年攀升的使用人數，並考量廠商經營成本，吸引更多廠商願意投入長照服務接送行列，新竹縣宣布，自今年1月起收費方式調整為1.2倍計程車費率收費(不含延滯時間)，同時鼓勵民眾共乘，車資將以7折計費。

新竹縣長楊文科表示，因應人口老化，長照需求量不斷增加，為改善民眾預約不到車輛的情況，激勵更多交通特約單位能踴躍加入，使新竹縣長照車輛數增加。新竹縣依照衛生福利部建議，在維持使用者每趟自付額度和每月最高補助前提下，收費方式自今年起調整為1.2倍計程車費率收費(不含延滯時間)，期盼精準提供車輛協助就醫、復健等資源給真正需要的民眾。

縣府長期照護管理中心表示，新竹縣長照交通接送支付額度偏鄉地區，例如五峰鄉、尖石鄉、峨眉鄉、關西鎮，每月最高補助2400元（一般戶每趟自付21%，中低收入戶每趟自付7%，低收入戶在額度內無須自付）；其他鄉鎮市每月最高補助1840元(一般戶每趟自付27%，中低收入戶每趟自付9%，低收入戶在額度內無須自付)。超過上開每月支付上限時，才會由使用者全額付費。

為鼓勵民眾共乘，長照交通服務搭配共乘車資以7折計費，民眾可在訂車時敘明使用共乘，節省自付經費支出。另外，除長照交通接送外，尚有復康巴士及敬老愛心卡補助搭乘計程車等各式交通資源，有需求的民眾可多加利用。

照管中心表示，在復康巴士的部分，領有身心障礙證明或下肢不便經醫院開具診斷證明且須乘坐輪椅者，低收入戶者檢附當年度證明文件得免付費，搭乘次數限每月八次（來回各計）。一般戶按新竹縣公告計程車運價三分之一收費。共乘時，以計程收費器的共乘計費鍵核算，費率自動以7折計算。民眾可至台灣長善平台 或洽生通股份有限公司（6572151）訂車，或運用委辦單位官方line(@808lonnu)申辦服務。