張善政宣布大漢溪山豬湖園區2期開放 人潮洶湧打卡景點

再過7天春節假期將至，桃園市長張善政今天上午主持宣布大溪區大漢溪山豬湖生態親水園區2期工程啟用，歷時一年半打造10公頃園區開放，也串連全園區28公頃山林、濱溪景點及步道，全面開放遊客春節遊憇體驗，他說，迎接即將到來的春節，大漢溪山豬湖生態親水園區一定會成為吸引遊客的熱門打卡景點。

張善政表示，大漢溪山豬湖生態親水園區2期趕在春節前開放，讓桃園鄉親及遊客多一個遊憩景點，相信馬上會變成一個熱門景點，園區1期18公頃一年吸引20萬人，2期10 公頃生態復育，園區增加1到28公頃，風景線有山、河不同特色，既有自然景觀也有人文生態，他在路上看到很多鄉親朋友團體遊賞落羽松、中庄景點，春節勢將人潮洶湧，歡迎鄉親朋友春節來體驗。

張善政由市議員李柏坊、水務局長劉振宇等人陪同，打開大漢溪山豬湖生態親水園區2期園區入口，宣布山豬湖生態親水園區全面開放，一行人沿著園區步道參訪園區生態池及永福溪等山林、濱溪景點，張說，園區自然景觀、人文生態豐富，邀請民眾到此遊憩。

大溪區大漢溪畔的山豬湖生態園區，早年是非法占用的私人主題樂園，後來乏人管理閒置、人工水池髒亂，市政府2年多前規畫山豬湖生態親水園區，分1、2期施工，園區1期18公頃建造步道、連外道路、清除園區廢棄物，完成親水生態環境，去年開放後一年吸引20萬遊客探索。

園區2期10公頃園區打造山林、濱溪2大軸帶，採用循環經濟理念，維持自然景觀，引入鄰近永福溪溪水打造長達600公尺生態河道，還原舊河道、渡口記憶，成為台灣原生種高體鰟鮍、田蚌的更育基地基地。