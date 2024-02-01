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竹北市宣布增編1倍預算 開學將實施早療兒周周有療程
新竹縣竹北市立幼兒園獨步新竹縣各鄉鎮公立幼兒園，自編預算挹注早療治療課程，進行「學前特殊幼兒校園生活照顧與早療課程輔導」，由去年的兩周一次，將提升至一周一次，於今年2月開學實施。
竹北市鑑於過去111學年度，編列經費限制，早療課程的時數，平均2周僅安排1小時的專業輔導，今年度為提升特教生早療服務量能，竹北市長鄭朝方提出增編1倍預算，與新願基金會合作，安排每學期140小時個別進班輔導課程，並獲代表會支持通過，讓每位特教生每周進行1次的早療服務。
而針對特教助理員配比現況，鄭朝方表示，新竹縣特殊教育學生通報人數逐年增加，竹北市立幼兒園內目前有13位特教生，6位經鑑輔會判定需特教助理員協助，現配置5名特教助理員，新學期再增1名共6名，並隨未來招生員額做滾動式調整，同時在普通班融合教育的情況下，特教助理員會依每位幼兒的不同情況，協助在班級的生活照顧與學習。
新竹縣學前特殊生輔導需求的攀升，縣內公立幼兒園，1名特教助理員每學期的服務時數為400到800小時，照顧的比例上多為一對多的情況，縣府特教科提供的專業治療團隊的服務是每學期1到2小時的治療課程。
身心醫學科醫師周伯翰補充，3到7歲是兒童大腦發育的黃金時期，越早開始、越頻繁的感官統合治療，越能幫助提升腦力，而對於早療兒的療程，更是需要及投入療程，他也肯定公所這項政策。
鄭朝方表示，未來他也會積極串聯親職教育資源與社福資源，打造特生更永續安全且全面的支持環境。
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