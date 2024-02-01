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竹北使用率高！今明兩天會勘東區這10處 將增電輔車站點

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
李金對指出，鄰近的親子公園雖已建置15柱U-bike，然而使用率非常高，幾乎天天空車。圖／李金對提供
李金對指出，鄰近的親子公園雖已建置15柱U-bike，然而使用率非常高，幾乎天天空車。圖／李金對提供

新竹縣竹北市人口增加，竹北市公所編列8000萬預算，不但直接升級成YouBike2.0E（E-Bike）電力輔助車，上個月首波在西區擴充14站點，今天起前往東區各點會勘，預計今年的年中可望達成竹北市390輛E-Bike電輔車到位，以及完成45個站點建置。

今天一早中崙里長李金對、斗崙里長張琬媃、代表鄭建村、游雅婷、何宜芯、彭竣志與公所、縣府人員等，陸續到廣五公園、興隆公園等會勘，興隆公園除了附近有多棟社區大樓，平假日都有許多家長帶孩子前來公園遊玩，人潮非常多，因此也列入這次設站的重點區。

至於廣五公園，李金對指出，鄰近的親子公園雖已建置15柱U-bike，然而使用率非常高，幾乎天天空車，這次選在警察局竹北分局旁設置，此區正好是兩個里的交匯點，嘉惠附近居民。

鄭建村表示，竹北市人口增加快速，也重視節能減碳，不少社區大樓都盼望能設置，需求量非常高，日前縣府已到公所簡報2次，今明兩天將會勘10個重點區，滿足通勤、通學以及觀光等需求。

竹北市公所指出，今天上午會勘廣五公園、興隆公園、綠41公園、成功國中和竹北國民運動中心(縣泳館)。明天上午將再會勘兒10公園、AI智慧園區公園、勝利國中、北興停車場、自強北路勝利三路口等共10處。

新竹縣政府2022年起已在竹北市、竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉等4鄉鎮市，建置102站、790輛車，使用人數至去年底已突破129萬人次，其中竹北市騎乘率最高。

對此，市公所去年自編預算挹注8千萬元，縣府著手辦理採購程序與設置站點作業，上個月首波進入西區，擴充14站點、挹注210輛電輔車，這次將會勘東區，預計今年年中將達成設置45處站點、390輛YouBike 2.0E單車，正式啟用日期將由新竹縣政府決議後公告。

今天一早中崙里長李金對、斗崙里長張琬媃、代表鄭建村、游雅婷、何宜芯、彭竣志與公所、縣府單位等，陸續到廣五公園、興隆公園等會勘。記者郭政芬／攝影
今天一早中崙里長李金對、斗崙里長張琬媃、代表鄭建村、游雅婷、何宜芯、彭竣志與公所、縣府單位等，陸續到廣五公園、興隆公園等會勘。記者郭政芬／攝影
興隆公園除了附近有多棟社區大樓，平假日都有許多家長帶孩子前來公園遊玩，人潮非常多，因此也列入這次設站的重點區。記者郭政芬／攝影
興隆公園除了附近有多棟社區大樓，平假日都有許多家長帶孩子前來公園遊玩，人潮非常多，因此也列入這次設站的重點區。記者郭政芬／攝影
竹北市公所編列8000萬預算，今明兩天前往東區各點會勘，預計今年的年中可望達成竹北市390輛E-Bike電輔車到位，以及完成45個站點建置。記者郭政芬／攝影
竹北市公所編列8000萬預算，今明兩天前往東區各點會勘，預計今年的年中可望達成竹北市390輛E-Bike電輔車到位，以及完成45個站點建置。記者郭政芬／攝影

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