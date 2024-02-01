新春音樂會迎新年 新竹縣文化局：換個角度認識傳統八音

農曆春節即將到來，新竹縣文化局準備了一系列充滿東、西方風情、古典與傳統交織的音樂節目「春響‧春想－2024新竹縣新春音樂」，2月3日起至3月30日止，共計6場演出、2場系列講座，以傳統八音音樂為主軸，帶大家用另一個角度認識傳統音樂。

新竹縣長楊文科指出，客家八音為新竹縣重要的無形文化資產，這次參與團隊有北埔青年音樂家彭峻暘所成立的「新竹北埔八音團」，以及新竹縣無形文化資產－客家八音保存團體，甫獲客委會頒發全球客家最高榮譽獎項—2023藝術文化類客家貢獻獎的「田屋北管八音團」，透過策劃，讓客家八音成為音樂會的靈魂主軸。

文化局表示，首先登場的是2月3日下午3時在演藝廳，由新竹在地銅好重奏團BRASSMEN及新竹北埔八音團同場演出「八音銅管交織鬧新春」，透過融合不同音樂風格的精湛演奏，打破傳統音樂的界限，也首次嘗試銅管與傳統八音的吹奏樂器一起合奏，重新詮釋不一樣的傳統八音曲目。

這次新春音樂會還規劃了鋼琴、銅管、弦樂等不同類型的節目，歡迎有興趣的樂友上網購票。此外，還安排了2場次的系列講座，介紹在新竹已經辦理60年之久的山歌比賽，以及客家八音在客庄的文資價值與意義。