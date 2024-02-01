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尾牙聚會 疫情升溫 桃竹苗推優惠鼓勵接種疫苗
農曆新年將至，正值民眾參加尾牙等聚會時刻，加上近來氣溫多變，新冠肺炎等呼吸道傳染病升溫，桃竹苗縣市政府都推出優惠活動，盼民眾踴躍接種疫苗，提高抵抗力。
竹縣衛生局昨指出，尾牙、圍爐聚會需防範疫情，新冠XBB疫苗品牌莫德納及Novavax均安全有效，12歲以上民眾可擇一接種，6個月以上至11歲兒童依核准適應症僅限接種莫德納XBB疫苗；民眾也可利用各衛生所近期加開的夜間及假日場次，凡在竹縣13鄉鎮市衛生所接種者，將提供100元禮券及快篩試劑10劑。
竹市衛生局也推出打XBB疫苗可送新冠抗原快篩試劑，去年底兌換完畢，因應疫情，目前已於市區、香山和竹科園區增加疫苗施打場次；針對農曆春節為流感疫情高峰期，也協調轄區醫院和診所開設流感特別門診。
桃市衛生局表示，為提升長者接種便利性，除醫療院所原有接種服務，目前賣場、火車站和市場假日都可接種，還規畫到各里提供服務，65歲以上長者接種新冠XBB疫苗可獲500元禮券及快篩；為讓民眾春節也可接種新冠疫苗，桃市規畫補助合約醫療院所開設除夕夜診、初一、初二疫苗門診，每診次補助1萬2000元。
苗縣衛生局也協調衛福部苗栗醫院、為恭紀念醫院、大千綜合醫院、苑裡李綜合醫院共4家醫院，增設33診次的新春呼吸道特別門診，以便有呼吸道傳染病輕症的民眾不必到急診就能獲妥善治療。
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