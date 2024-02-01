苗栗市長轉戰立委 葉志航暫代

苗栗市長缺額補選預計4月登場，目前藍營競爭者眾，國民黨苗栗縣黨部今起一連3天辦理黨內民調初選，縣議員鄭碧玉、余文忠、楊明燁參加，預料結果出爐後，各方角逐情勢將更明朗。

國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰昨表示，2月1至3日晚間6到9點將進行電話民調，4日上午11點於縣黨部公布結果；依1月18日黨部協調會決議，勝出方代表國民黨參加市長補選，其他2人願接受民調結果並全力支持，黨部絕不容忍脫黨參選到底或反輔選情事發生。

除藍營群雄並起，民進黨、民眾黨及無黨人士也躍躍欲試。民進黨議員徐筱菁持觀望態度，縣黨部主委李貴富則表明民進黨不缺席，指徐筱菁有實力一戰；民眾黨市代會主席陳仁杰的妻子楊喬安昨表示，是否與縣黨部主委馮啟彥會有1人參選，目前評估中；縣議員禹耀東則表態以無黨籍參選到底。

苗栗市前市長邱鎮軍當選立委，今就職，昨完成市長辭職，任期最後一天，公所員工和代表會都來道別、祝福；縣府派苗栗肉品市場董事長、縣府前秘書長葉志航為代理市長，今天交接。