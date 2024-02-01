龍潭轉運站用地卡關 議員促設臨時站

桃園市政府計畫興建龍潭轉運站改善國道和市區塞車，卡在龍潭都市計畫第4次通盤檢討案用地取得時間過久，另覓公有地卻因面積不足作罷。議員徐玉樹昨建議，國3龍潭交流道附近的大昌路有足夠空地，可先租用興建臨時站，交通局初步認為可行，但仍需會勘評估。

龍潭區近年發展快速，交通打結，尤其影響國道客運停車，市區連帶遭殃；中山里長黃承隆也曾向市府陳情，認為都計檢討完成前，應先設置臨時轉運站，否則國道客運在該里4處站點卻沒地方停車，導致市區尖峰塞車，居民、乘客和通勤族都累。

市府交通局表示，原擬配合龍潭都市計畫第4次通盤檢討案新規畫的產業專用區交通用地，興建龍潭轉運站，但該案完成時間還很久，轉運站因此卡在用地問題。

議員張肇良曾建議在龍潭交流道附近的北龍、公園路口一塊300坪公有停車場用地，規畫臨時運站，可免租金，設置期程快。不過，交通局認為腹地小太小不適合，評估轉運站加停車位至少需3000坪用地才合適。

為解決龍潭塞車和國道客運停車管理問題，徐玉樹去年12月在議會臨時提案，盼加速推動龍潭都市計畫第4次通盤檢討，其中產專區11公頃用地應納入龍潭轉運站用地；昨再強調，考量龍潭區域發展，大昌路西側農業區腹地廣大，應優先爭取開發，規畫臨時轉運站。

徐玉樹表示，龍潭都市計畫第4次通盤檢討案在大昌路推動產業專區，大昌路是銜接國3非常重要的起點，市府也評估捷運橘線終點可能在大昌路，在當地設轉運站，適合通勤族和旅客轉乘，應加速推動。

交通局回應，大昌路旁腹地應該足夠，看來可行，但須考量動線、地主意願和經費等問題，交通局會擇期會勘，也正評估其他土地的可利用性。

至於都計檢討案進度，都市發展局說，自2013年公告展覽推動至今，已經內政部都委會專案小組審議通過，並修正送交內政部土地徵收審議小組審議中，未來也須通經內政部都委會審定，再由地政局辦理區段徵收作業，預計最快還需4、5年。