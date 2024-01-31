桃園復興老跳停電是這3原因 台電3/15前全面巡檢更新

桃園市復興區山區各里經常無預警跳電、停電，帶給住民生活不便的夢魘，市府召開復興區電力供電穩定性改善進度說明會，復興區長蘇佐璽今天下午說，台電山區電線、開關箱設備老舊，竹子、樹木太茂盛摩擦電線磨損，還有松鼠等野生動物啃咬電線，經常造成山區住戶無預警跳電、停電，台電同意至3月中旬前，全面巡檢山區老舊線材設備更新。

復興區山區各里去年經常無預警跳電、停電，山區各里或部落住民十分困擾，區公所透過立委高金素梅、伍麗華向台電公司抗議，市政府也派員修剪山區太茂盛的竹子、樹木，這次邀台電在區公所召開復興區電力供電穩定性改善進度說明會，公所和住民要求台電改善跳電、停電困擾。

台電桃園區營業處表示，因應復興區跳電、停電，該處即起至3月15日，將進行復興區全區巡檢電纜線及設備工作，若發現老舊線材和設備立即全面更新汰換，建置自動化開關、饋線，也會督導包商做好竹、樹修剪善後工作，改善跳、停電，民眾發現殘枝修繕不當，請里長立即Line至群組反映，協助快速找到跳、停電原因。

蘇佐璽表示，政府推動原住民保留地禁伐補償之後，山區路樹、竹子越長越茂盛，長期摩擦電纜線造成破損，其次山區松鼠等野生小動物啃咬電線，也都很容易導致跳、停電，台電同意更新舊線材和設備，建置自動化開關及饋線、改善山區跳電、停電問題。