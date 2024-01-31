警察春節不打烊！張善政發慰問金嘉勉 提2重點要求

時值農曆歲末，為感謝春節期間員警執行重點節日安全維護工作，犧牲與家人團聚而奉獻投入治安與交通維護，桃園市長張善政今明2天規畫致贈慰問金及禮盒，今下午先赴桃園市5個分局慰問警察同仁，並替大家加油打氣，期許全體警察同仁平安健康、歡樂過新年。

張善政今前往八德警分局、大園警分局、蘆竹警分局、龜山警分局及桃園警分局慰問嘉勉，由市警局長吳坤旭及專員等人陪同，頒發春節慰問金及禮盒，感謝警察同仁辛苦在春節期間的付出，並勉勵大家連假時務必維護好交通狀況及治安。