快訊

基隆捷運今核定 基市爭取推第2階段八堵至基隆市區

掏空10億爽買勞斯萊斯 台中商銀董座豪奢照曝光

警察春節不打烊！張善政發慰問金嘉勉 提2重點要求

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市長張善政赴龜山警分局暨龜山派出所，由分局長蔡啟仁率領副分局長、各單位主管接受市長慰問。記者周嘉茹／翻攝
桃園市長張善政赴龜山警分局暨龜山派出所，由分局長蔡啟仁率領副分局長、各單位主管接受市長慰問。記者周嘉茹／翻攝

時值農曆歲末，為感謝春節期間員警執行重點節日安全維護工作，犧牲與家人團聚而奉獻投入治安與交通維護，桃園市長張善政今明2天規畫致贈慰問金及禮盒，今下午先赴桃園市5個分局慰問警察同仁，並替大家加油打氣，期許全體警察同仁平安健康、歡樂過新年。

張善政今前往八德警分局、大園警分局、蘆竹警分局、龜山警分局及桃園警分局慰問嘉勉，由市警局長吳坤旭及專員等人陪同，頒發春節慰問金及禮盒，感謝警察同仁辛苦在春節期間的付出，並勉勵大家連假時務必維護好交通狀況及治安。

張善政說，過年時大家在家與家人團聚，對於在外面執勤的員警們心懷感激，今天走了5個分局，對每位員警在過年期間的付出表達謝意；針對過年期間提出2項特別要求，第一交通方面須努力維持順暢，第二則是過年期間維持治安平順，責成所有員警在春節連假付出心力維護桃園治安，感激大家的付出。

過年期間大家與家人團聚，勉勵春節連假在外執勤的員警，桃園市長張善政特別頒發慰問金感謝。記者周嘉茹／翻攝
過年期間大家與家人團聚，勉勵春節連假在外執勤的員警，桃園市長張善政特別頒發慰問金感謝。記者周嘉茹／翻攝
張善政針對過年期間提2項特別要求，第一交通方面須努力維持順暢，第二則是過年期間維持治安平平順順，責成所有員警在春節連假付出心力維護桃園治安。記者周嘉茹／攝影
張善政針對過年期間提2項特別要求，第一交通方面須努力維持順暢，第二則是過年期間維持治安平平順順，責成所有員警在春節連假付出心力維護桃園治安。記者周嘉茹／攝影
桃園市長張善政（左）赴桃園警分局，由分局長吳明彥（右）率領各單位主管接受市長慰問。記者周嘉茹／攝影
桃園市長張善政（左）赴桃園警分局，由分局長吳明彥（右）率領各單位主管接受市長慰問。記者周嘉茹／攝影

春節 警察

延伸閱讀

TPASS助攻！桃捷轉虧為盈 張善政：去年盈餘1.2億

中捷藍線核定 張善政：桃園軌道建設也急需加快腳步

張善政與桃園6立委開政策會議 鎖定4大類30項建設計畫

叫板中央？桃園立委全壘打 張善政明率6立委訪桃捷爭取9大建設

相關新聞

警察春節不打烊！張善政發慰問金嘉勉 提2重點要求

時值農曆歲末，為感謝春節期間員警執行重點節日安全維護工作，犧牲與家人團聚而奉獻投入治安與交通維護，桃園市長張善政今明2天...

確保春節商場安全 桃消抽檢A8環球購物中心消防安全

農曆春節將屆，各大賣場、百貨及購物中心開始湧現採買年貨人潮，桃園市消防局第一大隊今前往桃園市龜山區捷運A8站的環球購物中...

桃園八德轉運站2月19日啟用 3階段調整市區客運路線

桃園市政府花費1.1億元興建八德大湳轉運站，集中管理國道客運、市區公車轉乘，歷經多年工程，交通局今天宣布將於2月19日正...

有愛無礙！徐敬宗、朱清良正向面對疾患雙獲金鷹獎殊榮

罹患自閉症的徐敬宗勇於接受挑戰努力學習成為照顧服務員，以回饋社會為樂；漸凍症患者朱清良正向面對疾病，投入免疫學研究，成為...

竹南五穀宮年初一送無事牌錢母 自動點燈機明啟用

苗栗縣竹南鎮五穀宮主祀神農大帝，宮廟上方的神農巨像高46‧8公尺，是竹南宗教地標之一，每年春耕前後香火鼎盛，廟方今年特別...

春節7天連假將湧人車潮 桃園交管、替代道路一次看

農曆春節將至，今年連續假期自2月8至14日，共為期7天，許多民眾已經安排好出遊計畫，為了避免大量車潮湧出造成交通堵塞，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。