警察春節不打烊！張善政發慰問金嘉勉 提2重點要求
時值農曆歲末，為感謝春節期間員警執行重點節日安全維護工作，犧牲與家人團聚而奉獻投入治安與交通維護，桃園市長張善政今明2天規畫致贈慰問金及禮盒，今下午先赴桃園市5個分局慰問警察同仁，並替大家加油打氣，期許全體警察同仁平安健康、歡樂過新年。
張善政今前往八德警分局、大園警分局、蘆竹警分局、龜山警分局及桃園警分局慰問嘉勉，由市警局長吳坤旭及專員等人陪同，頒發春節慰問金及禮盒，感謝警察同仁辛苦在春節期間的付出，並勉勵大家連假時務必維護好交通狀況及治安。
張善政說，過年時大家在家與家人團聚，對於在外面執勤的員警們心懷感激，今天走了5個分局，對每位員警在過年期間的付出表達謝意；針對過年期間提出2項特別要求，第一交通方面須努力維持順暢，第二則是過年期間維持治安平順，責成所有員警在春節連假付出心力維護桃園治安，感激大家的付出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言