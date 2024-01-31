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確保春節商場安全 桃消抽檢A8環球購物中心消防安全

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市消防局第一大隊提醒業者要保持安全梯間動線暢通，避免堆積貨物，建立安全的購物環境。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局第一大隊提醒業者要保持安全梯間動線暢通，避免堆積貨物，建立安全的購物環境。記者周嘉茹／翻攝

農曆春節將屆，各大賣場、百貨及購物中心開始湧現採買年貨人潮，桃園市消防局第一大隊今前往桃園市龜山區捷運A8站的環球購物中心進行消防安全抽檢，確保市民有個安全的消費環境，開心過新年。

桃園市消防局第一大隊今在A8環球購物中心進行消防安全抽檢，檢視場所內各項消防安全設備是否正常運作，並確認員工對於滅火器及消防栓等設備操作是否熟練，同時提醒業者要保持安全梯間動線暢通，避免堆積貨物，影響逃生，藉由軟、硬體全面性檢測，建立安全的購物環境。

第一大隊大隊長賴志忠表示，消防局第一大隊自去年11月起，陸續針對轄內約597間人潮出入眾多場所，進行全面性消防安全檢查，若有不合規定情形，依規定要求業者限期改善來確保場所的消防安全。第一大隊提醒，消防法去年6月21日大幅修正，針對供營業使用場所，如電影院、飯店、百貨商場、餐廳等處，違反消防安全設備設置及維護、防火管理等規定，罰鍰金額提高至2萬元至30萬元，督促業者應負起維護公共安全及提供民眾消費場所安全責任。

A8環球購物中心店長葉益亨表示，商場內的員工都有定期辦理消防訓練，也感謝消防人員在春節假期前來進行安檢，共同來檢視並強化賣場的環境安全，提供市民朋友們一個安心的購物環境。

桃園市消防局第一大隊今在A8環球購物中心進行消防安全抽檢，檢視場所內各項消防安全設備是否正常運作，並確認員工對於滅火器及消防栓等設備操作是否熟練。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局第一大隊今在A8環球購物中心進行消防安全抽檢，檢視場所內各項消防安全設備是否正常運作，並確認員工對於滅火器及消防栓等設備操作是否熟練。記者周嘉茹／翻攝
各大賣場、百貨及購物中心開始湧現採買年貨人潮，桃園市消防局第一大隊今前往桃園市龜山區捷運A8站的環球購物中心進行消防安全抽檢。記者周嘉茹／翻攝
各大賣場、百貨及購物中心開始湧現採買年貨人潮，桃園市消防局第一大隊今前往桃園市龜山區捷運A8站的環球購物中心進行消防安全抽檢。記者周嘉茹／翻攝

環球購物中心 桃園 春節

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