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桃園八德轉運站2月19日啟用 3階段調整市區客運路線

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園八德大湳轉運站歷經多年工程，交通局今天宣布將於2月19日正式啟用。圖／桃園市交通局提供
桃園八德大湳轉運站歷經多年工程，交通局今天宣布將於2月19日正式啟用。圖／桃園市交通局提供

桃園市政府花費1.1億元興建八德大湳轉運站，集中管理國道客運、市區公車轉乘，歷經多年工程，交通局今天宣布將於2月19日正式啟用。交通局長張新福表示，為避免轉運站啟用後，衍生和強路因客運車輛進出所造成的交通問題，市府將打除和強路中央分隔島，設計左轉專用道，藉此舒緩當地交通衝擊。

八德轉運站設置於八德區和強路（往大湳交流道方向）近和平路口，鄰近大湳交流道，可串聯捷運三鶯線鶯桃福德捷運站（LB12），被定位為國道客運及市區客運的轉乘站點。內部設有大客車月台4席、機車停車122席、小客車臨停3席、無障礙停車1席、YouBike站點、客運臨停區2席、小客車及計程車接送區等。

張新福說，配合八德轉運站啟用，周邊市區客運路線將透過三階段依序調整，第一階段針對周邊既有市區客運713、715、715A、716及717等5條路線整併，其中取消716及715A路線，改由重疊路線的715及713取代，同時增加營運班次至平日45班次及39班次，713、715、717則調整原行駛路線，由和平路改走和強路進轉運站。

此外，為加強疏運人潮，平日將增開58班次由八德轉運站至永寧捷運站的直達車路線，為減少取消行駛和平路造成的衝擊，會同時加開東勇街－八德轉運站－和平路之區間循環接駁路線。

第二階段，規畫將市區公車713、715、717路線分為「市區段」與「國道段」，均以八德轉運站為起迄點，其中「市區段」（713、715、717路線）改採循環方式行駛，往返八德轉運站至永寧捷運站的「國道段」將由平日58班次發車改由間距發車，只要乘客滿載就會立即發車，強化轉運功能及車輛運轉效率，此階段調整時程將待客運業者駕駛人力補足後再辦理。

第三階段則將爭取1962、1968、9009等行經國道2號國道路線進駐八德轉運站，提供市民更便捷的公共運輸路網服務。

國道客運 捷運 公車

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