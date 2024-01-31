竹市獲運動i台灣2.0計畫特優縣市 慶二連霸臉書抽好禮

竹市去年向教育部體育署爭取「運動i台灣2.0計畫」，112年度共辦理1623場次多元特色活動及課程，實際參與達4萬人次以上，在行政效能及成效等KPI指標成效卓著，去年再次獲選「特優」縣市，連續兩年拿下特優，並獲教育部體育署頒獎。

教育處說明，教育部體育署為推廣全民運動，發展地方運動特色，自2016年開始推動「運動i台灣」計畫，於2022年至2027年推動「運動i台灣2.0」計畫，竹市落實推動地方體育事務、發展地方特色運動，除了產、官、學更結合新竹市體育會所屬委員會與運動中心，透過運動中心舉辦多元活動及營造友善環境，鼓勵市民參與各類活動，更首次利用線上紀錄推動「運動綠生活」，讓忙碌的上班族不受時間地點限制隨時運動。

另外，市府亦持續以毛小孩作為吉祥物，吸引毛爸媽與心愛的寵物依同參與，積極拓展參與運動族群，持續打造適合各年齡層的全民參與的運動環境，更利用在地特殊水環境，辦理「Super Sports水陸系列活動」及身障專案，開放報名即秒殺，受到市民大小朋友的熱烈響應。

教育處表示，竹市i運動充分地將運動元素融入在地特色，更將運動產業與觀光結合，邀請市民不分年齡、性別全員動起來！此外，為慶祝竹市獲中央肯定，即日起至「運動i台灣，竹市i運動」粉專按讚分享、標記一位朋友，並留言「狂賀新竹市獲得運動i台灣2.0特優縣市」，就有機會獲得活動好禮。更多相關活動資訊請至「運動i台灣，竹市i運動」臉書粉絲專頁查詢，今年「113年運動i台灣2.0計畫」各項精彩活動預計將在3月於粉專公告，歡迎市民按讚、追蹤。

市長高虹安說，今年也會繼續規畫各項運動賽事、多元運動活動及課程，並推動各校運動場地及周邊設施整建作業，透過營造友善運動環境，帶動全民運動風氣，也將爭取更多中央支持與補助。