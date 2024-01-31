竹北市公所發弱勢族群春節慰問金 2月1日入帳送暖
竹北市公所啟動弱勢族群春節慰問金補助案，市長鄭朝方今天表示，將發放慰問金給995名弱勢族群市民以及低收者248戶，預計於2月1日入帳，盼在年節前送上溫暖關懷。
竹北市公所今天發布新聞稿指出，農曆春節將於2月中旬到來，為讓弱勢族群寬心過好年，公所啟動113年弱勢族群春節慰問金專案補助，讓市民免申請由公所查對資格後，直接匯入郵局存摺帳戶。
鄭朝方表示，這次啟動弱勢族群春節慰問金是市公所年節關懷服務重點項目，希望結合社會更多力量與資源，為弱勢家庭紓解困境，讓資源得以投遞到真正需要幫助的市民。
他指出，今年預計發放春節慰問金給995名弱勢族群市民以及低收者248戶，照顧真正有需要的弱勢民眾。
鄭朝方說，重視弱勢族群關懷與照顧，去年也有啟動「寒冬送暖活動」，對竹北市280低收入戶致贈超商禮券及米糧，以實惠、便利方式送上關懷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言