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竹北市公所發弱勢族群春節慰問金 2月1日入帳送暖

中央社／ 新竹縣31日電

竹北市公所啟動弱勢族群春節慰問金補助案，市長鄭朝方今天表示，將發放慰問金給995名弱勢族群市民以及低收者248戶，預計於2月1日入帳，盼在年節前送上溫暖關懷。

竹北市公所今天發布新聞稿指出，農曆春節將於2月中旬到來，為讓弱勢族群寬心過好年，公所啟動113年弱勢族群春節慰問金專案補助，讓市民免申請由公所查對資格後，直接匯入郵局存摺帳戶。

鄭朝方表示，這次啟動弱勢族群春節慰問金是市公所年節關懷服務重點項目，希望結合社會更多力量與資源，為弱勢家庭紓解困境，讓資源得以投遞到真正需要幫助的市民。

他指出，今年預計發放春節慰問金給995名弱勢族群市民以及低收者248戶，照顧真正有需要的弱勢民眾。

鄭朝方說，重視弱勢族群關懷與照顧，去年也有啟動「寒冬送暖活動」，對竹北市280低收入戶致贈超商禮券及米糧，以實惠、便利方式送上關懷。

春節 鄭朝方 弱勢家庭

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