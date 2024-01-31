竹市年貨大街周六開跑！為期12天 行人徒步區範圍出爐

農曆龍年即將到來，不少人在過年前夕都會上街採買年貨，新竹市長高虹安今天宣布將於2月3日起至2月14日在舊城商圈舉辦一年一度的年貨大街。「新春嘉年華市集」集結上百攤的年節商品與特色小吃攤位，範圍包括東門街、北門街、武昌街、復興路、中央路，將有道路管制作為行人徒步區，營業時間為每天上午8點至晚間10點，還有消費滿額贈好禮活動，歡迎民眾來逗熱鬧。

新竹市年貨大街「新春嘉年華市集」本周六2月3日登場，為維持活動場域及行人安全，市府將從2月1日中午12點至2月15日上午6點道路管制，包括東門街（復興路至中山路）、北門街（東門街至中山路）、武昌街（西門街至文昌街）、復興路（文昌街至東門街）、中央路（東門街至東前街）實施管制封閉，全時段作為行人徒步區，管制汽機車通行。

2月3日起至2月14日每天上午8點至晚間10點，東門街（大同路至復興路）、東前街（大同路至南門街）、中央路（大同路至東門街）、平和街（東門街至中山路）則僅供行人及機車通行，管制汽車通行。

產發處說明，年貨大街「消費滿額贈好禮」活動適用於除夕至初五期間，民眾只要在武昌街、東門街、復興路、中央路、東前街、平和街及中央商場內店家消費累積1500元以上，持當日店家開立發票或收據，即可至服務台兌換精美好禮，每日限量100份，盼帶動舊城區店家商機。

高虹安表示，農曆春節是國人重要節慶，龍年更是代表吉祥、和順、至善好兆頭，今年「新春嘉年華市集」熱鬧趣味又多元，除了有超過百攤的美食小吃及各式新春節氣商品攤位外，市府更推出「消費滿額贈好禮」活動，希望為舊城區增添過年氣氛外，更促進攤販與商家共榮共好。

市府提醒，活動人潮壅塞請勿於公共場所吸菸、注意腳步並留意身邊的小朋友、垃圾勿隨意丟棄，請市民朋友盡量使用中山路、林森路及西大路等周邊替代道路通行，也提醒行經市集的民眾配合現場交管人員指揮並遵循導引牌面通行，留意行人及行車安全。

警察局長邱紹洲表示，2月1日起至2月14日為全國加強重要節日專案期間，竹市警察局也將針對易壅塞地點，加強交通疏導及管制，請市民朋友務必配合警方管制措施，並呼籲市民朋友新春期間如有聚餐飲酒，切勿酒後駕車，共同安心過年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康