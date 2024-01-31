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連續16年寒冬送暖 苗栗阿斌哥今起分送物資共230家庭受惠

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
成立四年的蕙心協會，今天也透過阿斌哥大愛協會，捐助10萬元，準備送出百個千元紅包給關懷家庭過年。記者吳傑沐／攝影
成立四年的蕙心協會，今天也透過阿斌哥大愛協會，捐助10萬元，準備送出百個千元紅包給關懷家庭過年。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣成立第16年的阿斌哥大愛協會，每年都會在歲末之際募集大批生活物資舉辦寒冬送暖活動，今天上午在協會愛心站統籌招募物資，逐一分裝後上車分送出去，共有230戶家庭受惠。

協會創辦人、議長李文斌表示，每年年終為了讓後龍地區的獨居老人或弱勢家庭能夠過個好年，都會舉辦寒冬送暖，今年因天候較冷，除了新增毛毯外，蕙心協會也捐助10萬元，分送百戶個1000元紅包過年，希望能帶給他們喜悅和希望。

阿斌哥大愛協會成立邁入第16年，扶弱有21年，除了每一天受理清寒弱勢喪葬急難救助金之外，還有免費愛心便當，並連續8年提供清寒學子百萬獎助學金，認養16名寒門學生的註冊費，每年還有萬斤白米發送、關懷植物人、協助癌童、評估購買醫療器材等諸多善行，藉此活動拋磚引玉，讓更多單位和社會大眾群起效尤，響應暖心傳愛。

協會指出，愛心站今年度結合的企業善心大德有呂峻候董事長230件毛毯，以及真和科技公司紀義輝董事長、金虎爺台中分會長鍾吉信董事長、陳閔瀚董事長、後龍鎮代表會主席花麗卿」共同捐贈各230份關廟麵、醬油、沙拉油、衛生紙、餅乾、千斤愛心米等物資。

另外，創辦人李文斌掛心年節將近，特別準備1000元紅包予後龍鎮23里，每一里10戶的清寒家庭，由里長代為轉交，以表關懷之心。

阿斌哥大愛協會今天上午在協會愛心站統籌招募物資，逐一分裝後上車分送出去。記者吳傑沐／攝影
阿斌哥大愛協會今天上午在協會愛心站統籌招募物資，逐一分裝後上車分送出去。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣成立第16年的阿斌哥大愛協會，今天上午舉辦寒冬送暖活動，共有230戶家庭受惠。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣成立第16年的阿斌哥大愛協會，今天上午舉辦寒冬送暖活動，共有230戶家庭受惠。記者吳傑沐／攝影
阿斌哥大愛協會今天上午在協會愛心站統籌招募物資，逐一分裝後上車分送出去。記者吳傑沐／攝影
阿斌哥大愛協會今天上午在協會愛心站統籌招募物資，逐一分裝後上車分送出去。記者吳傑沐／攝影

愛心 李文斌 紅包 弱勢家庭

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