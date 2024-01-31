桃園捷運綠線大園三民路工程圍籬提前退縮 春節好行車

桃園市政府捷運工程局今天表示，捷運綠線高架段去年底撤除蘆竹區圍籬後，趕在農曆年前，昨天完成大園區三民路二段953號至929號，往桃園方向圍籬退縮，恢復2車道配置，讓市民於農曆年間有便利舒適的交通環境。

大園區三民路二段953號至929號路段往桃園方向先前配合桃園捷運綠線高架橋梁工程施工，去年9月7日起，往桃園方向原有2車道配置，縮減車道寬度調整為1車道，並掘除部分人行道改為1慢車道。經施工團隊的努力，原訂今年3月才可完成工項，趕在農曆年前，昨天已經把圍籬退縮恢復2車道通行。

捷運工程局劉慶豐局長表示，施工期間造成民眾交通動線上的改變，感謝市民朋友支持與體諒，捷運工程局將秉持最小施工範圍，最短施工期程的目標，早日完成工程施作還路於民。