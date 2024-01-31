竹市西大路地下道 車流變順暢

新竹市西大路地下道車流量大，常因左轉影響行車效率或衍生發生交通事故，市府去年9月起實施汽車全天禁轉林森路，交通處發現車流紓解率大幅提升，統計去年5月至12月交通事故數據，從平均每月2.89件降至1.86件，當地里長也認同給予肯定。

交通處長倪茂榮指出，過去西大路地下道雙向各1車道，下午尖峰時段，科學園區往市區方向車流龐大，常因少數左轉林森路車輛停等，導致後方車輛嚴重回堵至南大路，不僅影響行車效率，也常發生交通事故。

經市長高虹安擔任召集人的交通改善小組拍板後，去年5月16日起尖峰試辦西大路地下道汽車禁轉林森路措施，不僅事故降低，車流紓解率大幅提升，汽車增加13%、機車增加20%，7月試辦成果提至交通改善小組，最終決議在去年9月1日起全日禁止左右轉，實施至去年12月底，交通事故較實施前平均每月減少1件，大幅減少交通事故。

竹市府日前舉辦東區里鄰長座談會，南門里長沈雄輝表示，肯定市府規畫，原本反彈聲浪大，執行數月後發現是正確的政策，大幅降低西大路地下道塞車；日前的公車司機座談會也有司機表示，自從實施汽車禁止左右轉後，車流明顯順暢許多，交通安全也同步提升。

交通處指出，將持續觀察西大路沿線交通狀況，適時調整號誌時制計畫，讓交通更順暢。