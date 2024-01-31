竹東仁愛停車場招商 全聯後天開張

新竹縣竹東鎮仁愛停車場前年完工，因招標不順導致近1年無法啟用，挨批蚊子館停車場，歷經12次招標才找到業者願意以10年1億元權利金接手經營，去年12月首先試營運停車場，下月2日全聯賣場也將進駐，開幕全縣第一間旗艦店。

竹東鎮長郭遠彰昨表示，仁愛停車場2020年10月動工，2021年11月完工，因招商不順，導致一再延後啟用，原本公所希望以每年3600萬元權利金招商，不過業者反映權利金太高，沒有獲利空間，對投標興趣缺缺。

郭遠彰指出，最後敲定以每年1000萬元權利金、10年合約，在去年7月終於順利將整棟停車場招標出去，且委外經營業者動作迅速，去年12月就展開停車場試營運，更趕在今年農曆春節前、2月2日將開幕全聯旗艦店，讓竹東鎮民購物有新選擇。

竹東鎮公所評估，雖每年權利金下調，但公所仍能從業者每年獲利當中抽取2%補充鎮庫，有助未來財政盈餘。

鎮公所表示，未來也將持續投入經費整頓仁愛停車場周邊，包括中興河道環境，讓仁愛停車場擴大竹東中央市場的服務範圍。

郭遠彰說，自從仁愛停車場啟用後，民眾前往一旁的竹東中央市場採買更方便，民眾也不用再擔心沒停車處違停造成交通阻塞；鄰近竹東夜市的竹東轉運站地下停車場也已啟用，提供全年免費停車，民眾可多利用，減少竹東違停亂象。