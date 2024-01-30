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客語高級認證全國6人通過 苗縣2教師上榜

中央社／ 苗栗縣30日電

112年度客語能力高級認證全國僅6人通過，苗栗縣三義鄉育英國小龍騰分校教師徐煥昇及苑裡鎮山腳國小教師徐姿華，雙雙入榜，2人今天獲縣府頒獎表揚。

苗栗縣政府文化觀光局表示，客委會自111年起舉辦客語能力高級認證，接連2年都僅有6人通過認證，累計全國12人中，苗栗縣有3人通過，111年苗栗縣率先通過認證的是文華國小教師謝素華（四縣腔）；112年則有徐煥昇（四縣腔）與徐姿華（大埔腔），3名教師也肩負縣內客語高級認證種子教師的重任。

其中，徐煥昇曾獲客委會客家貢獻獎、教育部推展本土語言傑出貢獻獎，在通過四縣腔高級認證前，已取得海陸、大埔及饒平3種不同腔調的中高級認證，堪稱各種腔調都難不倒。

徐姿華則是縣內在全國通過大埔腔高級認證的第一人，她曾獲客委會客家事務專業獎章、全國推動客語教學績優獎、教育部推展本土語言傑出貢獻獎，為教育部客語書籍編輯委員，是大埔腔保存與傳承的重要推手。

苗栗是客家大縣，客家人口約62%，縣府積極推動客家事務、營造客語友善環境，辦理「推動客語為通行語計畫」屢獲客委會肯定，蟬聯5連霸佳績。

苗栗縣長鍾東錦今天會同文化觀光局長林彥甫及教育處長葉芯慧頒獎表揚徐煥昇、徐姿華，並邀請謝素華一起分享備考技巧，鼓勵大家在日常生活多聽、多講，讓老祖宗的留下的語言能夠代代薪火相傳。

客語 客家

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