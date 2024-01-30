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春節遊苗栗採草莓 公路局提供行車指南避塞車

中央社／ 苗栗縣30日電

農曆春節適逢苗栗大湖草莓季，去年連假累計湧入17萬車次、51萬旅遊人潮，交通部公路局今天公布採草莓行車指南，透過時間、空間、運輸工具分散，教民眾避免塞車。

因應113年春節連續假期，公路局今天舉行苗栗地區春節假期疏運記者會，結合中區養護工程分局苗栗工務段、苗栗監理站、苗栗縣政府及縣警局等單位，說明連假期間各項疏運措施，以維持交通順暢。

公路局指出，今年過年連假自2月8日至2月14日共7天，適逢苗栗地區大湖草莓季，預估台3線大湖地區車潮尖峰日期及時段落在2月10日（初一）至2月13日（初四）每天上午10時至下午7時，建議遊客儘早在上午10時以前進入大湖，10時以後請往公館、獅潭、南湖、馬拉邦山等外圍地區草莓園，以免被塞在車陣中。

公路局表示，為分散車流，建議前往大湖地區採草莓遊客3個行車動線指標。從國道1號苗栗交流道來的車流，可以走台6線到公館地區草莓園；從北部來的可以走台3線往南到獅潭草莓園；從中南部來的可以走台3線往北到南湖、馬拉邦山草莓園。

公路局說，前往大湖地區及周邊草莓園路徑不只有台72線，還可透過台3線、台6線，民眾也可透過124縣道線（或124縣道丙線）、130縣道、140縣道、苗26線及苗52線等，轉接台3線採草莓。

此外，民眾也可搭乘公共運輸，從苗栗火車站轉搭新竹客運（往大湖或卓蘭方向），或在苗栗高鐵站轉搭金牌客運（往雪霸國家公園管理處方向）前往採草莓。公路局說，採草莓不想塞車的旅遊攻略，就是透過時間、空間、運具分散，減少壅塞。

苗栗縣警察局統計112年春節10天連假期間，累計湧入大湖、泰安地區採草莓、泡湯遊客，約達17萬車次、51萬人次。縣警局交通隊表示，春節期間將在草莓園沿線路肩執行禁止車輛停等管制，並派員在重要路口調整號誌秒差及指揮交通，呼籲用路人配合。

此外，公路局中區養護工程分局說，為因應連假期間返鄉、旅遊車潮，將於2月10日至14日每天中午12時至晚間9時，封閉台61線竹南路段6處橫向平交路口，以維持主線車流順暢。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，春節期間88條國道客運路線享平日優惠或原票價85折優惠；搭乘國道客運、高鐵、台鐵在10小時內轉乘在地公路客運享有1段票或基本里程免費。建議民眾出遊、返鄉，多利用公共運輸工具，降低交通壓力，並使用iBus APP查詢交通資訊，即時掌握行車動態。

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