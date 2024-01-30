疫情趨緩搶旅宿財 桃園民眾釋家中空房賺8百、賠10萬
桃園市觀光旅遊局去年查獲非法日租套房16件，依違反觀光發展條例共開出123萬元罰金，另發現近期新冠疫情趨緩，國內外觀光產業復甦，有民眾搶賺旅宿熱錢非法經營日租套房，今年1月已針對2間套房開罰13萬元。局長周柏吟表示，未來會持續稽查並造冊列管，若民眾不聽勸仍對外招攬生意，將連續裁罰。
桃園市觀旅局指出，日租套房多位於社區大樓或集合住宅，因動線、公共空間無法與一般住戶明顯區分，有影響其他住戶安寧與安全疑慮，若發生消費糾紛也難釐清權責，依觀光發展條例規定就是不得設置與經營，違者可依條例處3萬元以上、50萬元以下罰金，情節嚴重、屢勸不改善者可連續處罰。
桃園前年查獲非法日租套房4件、開罰32萬元，去年查獲16件、開罰123萬元，今年1月則已查獲2件、開罰13萬元；稽查員觀察，近年新冠疫情趨緩，國內外觀光旅遊復甦，旅宿需求增加，民眾想賺旅宿熱錢，在不清楚規定情況下釋出家中空房供人短租，是案件數量成長主因。
觀旅局表示，桃園的日租套房依房型、地理位置不同，價格落在8百元到3千元之間，有些民眾純粹趁年節、連假釋出家中空房以每日8百元價格招租貼補家用，結果因非法經營旅宿業被開罰10萬元，經裁罰已停止招租，觀旅局也會審視情節予以分期繳納罰金機會，但有些民眾持續透過網路平台招租，此部分除了發文通知網路平台業者下架，也會列冊定期稽查，累計一段時間未改善就會連續裁罰。
觀旅局長周柏吟表示，日租套房多隱身社區大樓內，透過網路訂房平台刊登廣告違法經營，難靠一般聯合稽查方式查緝，因此觀旅局訂有檢舉獎金，若民眾提供的事證明確且成功開罰，最多可得罰金15%的金額做為獎勵。另外，觀旅局也會加強各社區管委會的聯繫管道，嚴格取締不法，呼籲民眾外出旅遊要記得選擇合法旅宿入住，才能住得安心、玩得開心。
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