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竹縣公托添新力軍 增至7所共招收144名嬰幼兒

中央社／ 新竹縣30日電

新竹縣公設民營福德托嬰中心今天起至2月6日開放現場報名登記，2月4日招生說明會，3月起收托24名設籍竹縣2足月至未滿2歲嬰幼兒，讓全縣增至7間公托、收托嬰幼兒數達144人。

新竹縣社會處今天發布新聞稿指出，新竹縣自民國108年起陸續成立東正、縣政、竹東國小、新埔等4處公托家園及公設民營嘉豐、社福館托嬰中心後，新增第7間公托也將收托，讓未來全縣公托總收托嬰幼兒數可達144人。

社會處表示，公設民營福德托嬰中心由社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理，位於竹北市老人文康活動中心1樓空間，對面有竹北市立圖書館，社區資源充足。

社會處指出，此中心預計採分齡2班，分別為2至12個月及13至24個月嬰幼兒，共計收托24人。收托時間為週一至週五上午7時30分至下午5時30分，可延長收托至晚間7時。

有關登記方式，社會處表示，須由家長親自至托嬰中心辦理，委託他人須填寫委託書，每名嬰幼兒限登記1間公設民營托嬰中心，違反規定者將取消錄取及就托資格。

社會處表示，福德托嬰中心預計2月7日上午10時辦理抽籤作業，抽籤結果於當天在托嬰中心臉書（Facebook）粉絲專頁公布。詳情可洽詢社會處。

托嬰 新竹 北市

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