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竹南第二市場2月1日起交管 開放自由街中線停放機車

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南第二市場周邊將從2月1日起加強交管取締，並開放自由街中線停放機車。圖／警方提供
竹南第二市場周邊將從2月1日起加強交管取締，並開放自由街中線停放機車。圖／警方提供

因應過節年貨大街採購人潮熱烈，苗栗縣竹南警分局規畫2月1日至2月8日每天上午8點至下午4點，為期8天，針對竹南第二傳統市場及中山路市場年貨大街周邊路口疏導管制，嚴加防制、取締違規停車，落實路口淨空不打結，確保交通暢行。

竹南警方表示，為增加機車停車位，規畫2月6日至2月8日開放自由街中線機車停車位置，分別延長至光復路與延平路口，同時上午8點至中午12點，禁止四輪以上汽車進入，方便大家採買年貨。

另外，也成立春節期間交通疏導緊急應變中心，輪值人員將運用Google雲端街景及影像監控系統隨時監管，若發現短時間大量湧入採購人流及車潮，將立即通報執勤人員即時疏處並加強管制；呼籲民眾採購年貨，盡量避開熱門時段，並恪遵交通規範及疏導作為，切勿違規停車。

年貨大街 車位 監控

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