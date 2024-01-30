產險業者捐微型保險、物資助弱勢 苗縣府贈感謝狀
國泰人壽、新光人壽及兆豐產險，提供苗栗縣1萬8380名身心障礙者免費投保「微型團體傷害保險」，頭份市張志豪、張志瑋兄弟捐贈2000斤白米等物資幫助弱勢，苗栗縣長鍾東錦頒贈感謝狀，肯定愛心讓社會更溫暖。
新光人壽2020年率先捐贈微型團體傷害保險，對象15歲至69歲、領有身障證明第1類（智障）輕度、中度者，共有2465人投保；2021年起再增加兆豐產險，納保對象為15歲至70歲第1類（智障）輕度、中度和重度者，2家保險公司合計4379人納保；去年再增加國泰人壽，納保對象15歲至70歲且領有身心障礙證明非第1類為輕、中、重度及極重度者，及年滿71歲至75歲且領有身心障礙證明非第1類為輕、中度者，3家保險公司納保人數1萬3283人。
3家保險公司今年延續既有納保對象，增加到1萬8380人，捐贈儀式今天上午在縣府第一辦公大樓舉行，鍾東錦代表接受，並頒贈感謝狀，縣議員黎尚安、許櫻萍、徐筱菁等人到場關心。
鍾東錦說，身障民眾生活中容易受傷，但投保門檻高、投保金額高，一直是身障者和家人心中的痛，感謝3大保險公司及團隊的熱心公益，免費提供1萬8380人微型團體傷害保險，營造身障友善環境。
苗栗縣智障福利協進會總幹事林素珠表示，早期家長常反映小孩受傷沒有保險怎麼辦？礙於保險公司承保規定，智障身障幾乎被排除投保，遇上家長經濟弱勢、小孩容易受傷，讓身障家庭生活更趨於弱勢，感激政府推動微型保險辦法，三大保險公司全額補助保費，讓身障家庭可以放心和安心。
此外，張志豪、張志瑋兄弟今天捐贈2000斤白米、3840包經濟麵條，與1250斤米粉，張志豪說，他與弟弟有能力希望能盡份棉薄之力，而自己在成心科技股份有限公司服務，更獲得董事長的大力支持，3人齊心準備白米、麵條、米粉等物資，希望幫助需要幫助的人，並藉此拋磚引玉。
鍾東錦表示，兄弟事業有成之餘，想到辛苦的鄉親，回饋社會，心意令人感到溫暖，尤其在這歲末寒冬之際，實質的物資希望讓弱勢家庭、團體都能過好年，相信越來越多人響應愛心，社會就會更和諧，苗栗幸福感大大提升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言