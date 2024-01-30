桃園高鐵南路車禍研擬更改設計 初步評估「這」方案
桃園中壢高鐵南路與福達路口上周發生3人死亡車禍，1部轎車要左轉福達路時，遭直行的砂石車撞上，有民代希望相關單位能重視，雖然現況路幅不夠、車流不是太大，但仍有安全疑慮，盼有效解決。桃園交通局回應，周五會正視會勘，建議公路局設置左轉車道或該路口禁止左轉。
上周六高鐵南路五段往楊梅方向的轎車欲左轉福達路時，遭同行駛於高鐵南路對向綠燈直行，往大園方向砂石車發生車禍，造成轎車3名乘客喪命，嚴重車禍引發地方重視。
立委魯明哲表示，過去公路局數據測得左轉車流量不足或是有其他考量未設置，雖然車流不大啖實質安全上確實出現問題，希望公路局能來改善。
魯明哲說，高鐵南路路幅不像其他道路有足夠的寬，如果設置左轉專用道，車輛停在路口處等待轉彎也有危險性，現階段要透過燈號去改善，是否可調整紅綠燈的秒數讓路口淨空左轉，也建議在交通設施增加交通標示提醒用路人，或是裝設反射鏡看清楚的方式來改善。
曾啟倫表示，高鐵南路沿線路口皆有左轉道，不過福達路口前2年皆有民眾陳情希望做左轉專用道，不過現況快車道僅2道，若要設左轉專用號誌則需有左轉專用道，但公路局先前評估路幅空間不足，加上路口偏小，高鐵橋墩空間、旁邊的因此未設置。
曾啟倫說，不過該路口位在高鐵橋墩旁，若要左轉的確可能會有視線受阻看不到狀況，因此，交通局還是建議希望能設左轉車道，或是讓該路口大客車禁止左轉或直接全面禁止左轉，本周五將會正式與公路局會勘決議。
中壢工務段回應，高鐵南路原規畫時期於部分路口規畫左轉專用道，福達路近年來左轉需求增加，限於目前路幅寬度無法配置左轉專用道，現況最可行的方案會是先請交通局設計左轉箭頭燈號，配置早開時相，提供左轉用路人使用，當早開時相結束，左轉用路駕駛應等待下回燈號開啟再通行，能夠安全通過該路口。桃園警察局訂於本周五辦理事故會勘，屆時將依會勘決議相關改善。
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