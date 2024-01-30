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老人共餐大學師教有氧運動 桃園這里打造老人最愛據點

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（見圖）主持龍潭區黃唐市民活動中心落成啟用，提供老人共餐和活動筋骨去處。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（見圖）主持龍潭區黃唐市民活動中心落成啟用，提供老人共餐和活動筋骨去處。記者曾增勳／攝影

桃園市長張善政今天上午主持龍潭區黃唐市民活動中心落成啟用典禮，過去舊市民活動中心改頭換面變新穎建築，張善政表示，市府投入4000萬元施工2年，將先前老舊市民活動中心重建啟用，有非常好的舞台廚房等附屬設施，空間寬闊，交通方便，歡迎黃唐里周邊市民多加使用。

黃唐里長劉修增表示，該里原先的舊市民活動中心長久失修，建築破舊違建危險，3樓鐵皮屋颱風天更怕掉下來危險，新市民活動中心將充當關懷據點，提供6、70名老人用餐，並邀請新生醫護專校老師，現場教導老人做有氧運動和活動筋骨，將是里內老人最好的關懷、活動場所。

龍潭區公所表示，原先的黃唐社區活動中心老舊、柱腳龜裂不堪使用，安全性不足，在區公所、市府和里長、合作下，促成活動中心重建，將舊活動中心全部拆除，外觀採「家的形狀」設計，理改建為地上2層的鋼筋混凝土結構，總面積245坪，備用舞台、廚房及音響、廁所設施，可容納300多人使用，提供里民表演、社區課程及會議使用需求。

桃園市龍潭區黃唐市民活動中心落成啟用，提供老人共餐和活動筋骨去處。記者曾增勳／攝影
桃園市龍潭區黃唐市民活動中心落成啟用，提供老人共餐和活動筋骨去處。記者曾增勳／攝影

廚房 舞台 建築

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