老人共餐大學師教有氧運動 桃園這里打造老人最愛據點

桃園市長張善政今天上午主持龍潭區黃唐市民活動中心落成啟用典禮，過去舊市民活動中心改頭換面變新穎建築，張善政表示，市府投入4000萬元施工2年，將先前老舊市民活動中心重建啟用，有非常好的舞台、廚房等附屬設施，空間寬闊，交通方便，歡迎黃唐里周邊市民多加使用。

黃唐里長劉修增表示，該里原先的舊市民活動中心長久失修，建築破舊違建危險，3樓鐵皮屋颱風天更怕掉下來危險，新市民活動中心將充當關懷據點，提供6、70名老人用餐，並邀請新生醫護專校老師，現場教導老人做有氧運動和活動筋骨，將是里內老人最好的關懷、活動場所。