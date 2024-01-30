春節大湖採草莓如何避開塞車 公路局公布策略指引

苗栗縣大湖、泰安風景區軸線去年春節10天連續假期，湧進17萬車次、51萬人次遊客，公路局預估今年尖峰時段，發生於2月10日至13日上午10點至下午6點，並公布車流、空間及運具分散策略供參考，不要塞車壞了遊興。

春節2月8日至14日7天連續假期，公路總局今天公布苗栗縣省道交通疏運措施，其中，正值大湖草莓季，泰安鄉泡溫泉夯，大湖、泰安風景區軸線交通成了重中之重，公路總局中區養護工程分局苗栗工務段長黃陳全簡報車流、空間及運具分散策略。

苗栗縣警察局統計，去年春節10天連假，大湖、泰安風景區軸線去年春節湧進17萬車次、51萬人次遊客，黃陳全說，今年7天連假，預估尖峰時間落在2月10日至13日上午10點至下午6點，時間分散策略，建議提前10點來，10點以後可以到外圍草莓園。

空間分散策略，苗栗草莓園不只在大湖台3線，國道1號苗栗交流道來的遊客，可以就近走台6線到公館鄉，北部來的民眾走台3線到獅潭鄉，中南部來的到馬拉邦山、南湖採草莓。

黃陳全指出，運具分散策略，民眾也可以搭乘公共運輸，苗栗火車站轉搭新竹客運往大湖或卓蘭方向，高鐵苗栗站搭乘金牌客運，往雪霸國家公園管理處方向，此外，用路人參考資訊可變標誌（CMS），即時掌握最新路況，用路人服務中心專線0800-231035也可供查詢。

另，台61線春節易壅塞路段在新竹香山、苗栗後龍平面道路路段，公路局在竹南路段部署疏運3支箭，第1支箭優化路口時制，提高車流紓解；第2箭2月12日至14日封閉6處橫向路口；第3箭打通主線瓶頸，2月12日至14日中午12點至深夜12點，國道3號西濱交流道北向入口匝道封閉。