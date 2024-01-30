快訊

周杰倫被爆5月站上台北大巨蛋 榮登第一人！公司說話了

中職／找樂天女孩私接活動...桃猿前領隊遭約談 球團回應了

新光金控兩派股東之爭！金管會主委黃天牧首度發聲 提五點聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／苗栗展館春節不打烊 假日藝文活動同場加映

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣泰安鄉泰雅原住民文化產業區去年湧入11萬7720人次，煮蛋池人氣超夯。本報資料照片
苗栗縣泰安鄉泰雅原住民文化產業區去年湧入11萬7720人次，煮蛋池人氣超夯。本報資料照片

苗栗縣各大展館春節除了除夕外不不打烊，縣政府今天並啟動泰安鄉泰雅原住民文化產業區、南庄鄉賽夏文物館假日藝文展演系列活動同場加映，縣長鍾東錦邀全國民眾到苗栗，體驗特有文化風情及美食。

今年春節2月8日至14日7天連續假期，鍾東錦今天在縣務會議，指示各大展館以除夕當天休館為原則，鍾東錦、縣府原住民族事務中心主任蔣意雄、縣議員楊文昌、劉美蘭、許櫻萍、徐筱菁、黎尚安，及大湖鄉長黃惠琴等人啟動原住民族文物館假日藝文展演活動。

原民中心指出，泰雅原住民文化產業區、夏賽文物館2月10日（初一）至14日（初五）天天安排藝文團體演出，年後泰雅文化產業區3月2日至12月底，每周六下午2點20分至3點，每月第二、四星期周日上午10點到中午12點，規畫泰雅文化藝術團、怡啦文化藝術團、火種樂團、Maralas多元文化藝術舞蹈團，及街頭藝人表演。

賽夏文物館3月9日至12月底，每個月第二、四星期周六下午2點20分至3點或4點20分，邀請賽夏族藝術樂舞團、火種樂團、原住民saicel藝術團、哈特莉樂團，及街頭藝人等演出。

原民中心統計，收費的賽夏文物館每年維持2至3萬人進館，免費的泰雅原住民文化產業區2年來新增WAKHUL親子公園，煮蛋池及足湯等設施，人氣暴增，前年7萬1500人次，去年首次突破10萬人，達到11萬7720人次，成長率高達65%。

苗栗縣泰安鄉泰雅原住民文化產業區去年湧入11萬7720人次，足湯人氣超夯。本報資料照片
苗栗縣泰安鄉泰雅原住民文化產業區去年湧入11萬7720人次，足湯人氣超夯。本報資料照片
苗栗縣長鍾東錦等人今天啟動原住民族文物館假日藝文展演活動，初一至初五都有表演。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦等人今天啟動原住民族文物館假日藝文展演活動，初一至初五都有表演。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦等人今天啟動原住民族文物館假日藝文展演活動，初一至初五都有表演。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦等人今天啟動原住民族文物館假日藝文展演活動，初一至初五都有表演。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦等人今天啟動原住民族文物館假日藝文展演活動，初一至初五都有表演。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦等人今天啟動原住民族文物館假日藝文展演活動，初一至初五都有表演。記者范榮達／攝影

原住民 文物 鍾東錦

延伸閱讀

影／客語能力高級認證合格 苗栗再添2名種子教師

補選大戰／苗栗市長、台東大武鄉長 藍恐分裂 「苗栗國」堅若磐石？

獲頒立委當選證書 邱鎮軍：好好當縣長鍾東錦的左右手

苗栗小確幸！敬老禮金首發 縣府臨時人員薪水領月頭錢

相關新聞

桃園台61大園、觀音平面道路黑壓壓 治安與偷盜垃圾成隱憂

台61快速道路桃園市橋下大園、觀音區平面道路路燈不足，觀音段還有柏油路面需改善，下大雨淹水與側溝雨水道銜接區域排水等問題...

走過一甲子！竹市國際戲院將暫停營業 原因曝光

位於新竹市舊城區的國際戲院走過一甲子，乘載不少新竹人的回憶。但業者近年面臨好萊塢編劇罷工，片源嚴重不足，影響電影院生意，...

新竹寄養家庭今年再增5戶 家扶：盼望更多家庭投入

新竹縣、市有52戶寄養家庭，但隨社會問題層出不窮，對寄養家庭需求也日益增加，協助寄養的機構新竹家扶中心指出，今年有5戶新...

桃園山豬湖生態園區春節前開放 春節走春1日遊新秘境

農曆農春節7天連假將至，桃園市大溪區山豬湖生態親水園區第2期10公頃山林與濱溪景點硬體完工，園區步道、荷池、湖面倒影美景...

影／苗栗展館春節不打烊 假日藝文活動同場加映

苗栗縣各大展館春節除了除夕外不不打烊，縣政府今天並啟動泰安鄉泰雅原住民文化產業區、南庄鄉賽夏文物館假日藝文展演系列活動同...

延宕一年多 竹東仁愛停車場商場順利招標 下月將開幕

新竹縣竹東鎮仁愛停車場前年完工後，因招標不順，導致近一年無法啟用，挨批是蚊子館停車場，歷經12次招標才找到業者願意以10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。