聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／苗栗展館春節不打烊 假日藝文活動同場加映
苗栗縣各大展館春節除了除夕外不不打烊，縣政府今天並啟動泰安鄉泰雅原住民文化產業區、南庄鄉賽夏文物館假日藝文展演系列活動同場加映，縣長鍾東錦邀全國民眾到苗栗，體驗特有文化風情及美食。
今年春節2月8日至14日7天連續假期，鍾東錦今天在縣務會議，指示各大展館以除夕當天休館為原則，鍾東錦、縣府原住民族事務中心主任蔣意雄、縣議員楊文昌、劉美蘭、許櫻萍、徐筱菁、黎尚安，及大湖鄉長黃惠琴等人啟動原住民族文物館假日藝文展演活動。
原民中心指出，泰雅原住民文化產業區、夏賽文物館2月10日（初一）至14日（初五）天天安排藝文團體演出，年後泰雅文化產業區3月2日至12月底，每周六下午2點20分至3點，每月第二、四星期周日上午10點到中午12點，規畫泰雅文化藝術團、怡啦文化藝術團、火種樂團、Maralas多元文化藝術舞蹈團，及街頭藝人表演。
賽夏文物館3月9日至12月底，每個月第二、四星期周六下午2點20分至3點或4點20分，邀請賽夏族藝術樂舞團、火種樂團、原住民saicel藝術團、哈特莉樂團，及街頭藝人等演出。
原民中心統計，收費的賽夏文物館每年維持2至3萬人進館，免費的泰雅原住民文化產業區2年來新增WAKHUL親子公園，煮蛋池及足湯等設施，人氣暴增，前年7萬1500人次，去年首次突破10萬人，達到11萬7720人次，成長率高達65%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言