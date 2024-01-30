影／苗栗展館春節不打烊 假日藝文活動同場加映

苗栗縣各大展館春節除了除夕外不不打烊，縣政府今天並啟動泰安鄉泰雅原住民文化產業區、南庄鄉賽夏文物館假日藝文展演系列活動同場加映，縣長鍾東錦邀全國民眾到苗栗，體驗特有文化風情及美食。

今年春節2月8日至14日7天連續假期，鍾東錦今天在縣務會議，指示各大展館以除夕當天休館為原則，鍾東錦、縣府原住民族事務中心主任蔣意雄、縣議員楊文昌、劉美蘭、許櫻萍、徐筱菁、黎尚安，及大湖鄉長黃惠琴等人啟動原住民族文物館假日藝文展演活動。

原民中心指出，泰雅原住民文化產業區、夏賽文物館2月10日（初一）至14日（初五）天天安排藝文團體演出，年後泰雅文化產業區3月2日至12月底，每周六下午2點20分至3點，每月第二、四星期周日上午10點到中午12點，規畫泰雅文化藝術團、怡啦文化藝術團、火種樂團、Maralas多元文化藝術舞蹈團，及街頭藝人表演。

賽夏文物館3月9日至12月底，每個月第二、四星期周六下午2點20分至3點或4點20分，邀請賽夏族藝術樂舞團、火種樂團、原住民saicel藝術團、哈特莉樂團，及街頭藝人等演出。