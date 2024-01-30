桃園台61大園、觀音平面道路黑壓壓 治安與偷盜垃圾成隱憂

台61快速道路桃園市橋下大園、觀音區平面道路路燈不足，觀音段還有柏油路面需改善，下大雨淹水與側溝雨水道銜接區域排水等問題，觀音區吳進昌議員、大園區徐其萬議員向選區準立法委員涂權吉反映，因為改善權責在交通部等中央單位，希望能將地方聲音帶入中央部會並儘速改善。

吳進昌、徐其萬指出，桃園沿海大園、觀音區台61橋下平面道路多處未設置夜間照明，大園段約2.6公里、觀音段7.3公里，來回將近20公里未設置路燈，加上路面修修補補，造成路面不平整，常常發生交通事故；另外，照明光線不足也給不肖業者機會，趁著夜色偷倒廢棄物屢見不鮮。

吳進昌說，觀音區的橋下路段幾乎都尚未設置路燈，且道路顛簸坑洞繁多，平時就經常收到民眾陳情，反映當地夜間視線差、治安堪慮，他日前已發文要求公路局盡速改善，但至今尚未有積極回應與改善作為。另外有關該路段平面道路雨水側溝因設計失當，銜接區域排水不良，時逢大雨都會造成某些特定路段積水嚴重甚至道路封閉，影響用路人權益、安全，也一併請權責單位改善。

徐其萬指出，大園區沙崙段台15線及台61橋下道路在106年時就持續爭取增設路燈經費，要求設置夜間照明設施，經過多年不懈努力，於109年陸續完成裝置。目前大園區往觀音方向約有2.6公里尚未增設路燈，已請桃園市政府養護工程處辦理會勘，並決議由桃園市政府盡快召集跨機關會議，儘速釐清權責，增設夜間照明，以維護治安及交通安全。

準立法委員涂權吉與兩位議員會勘後表示，未來進入國會後，將爭取經費到位與要求公路總局盡早改善，呼籲屬於中央部會權責就不應踢皮球，以維護用路人安全。涂權吉強調，台61橋下路權單位為公路局中壢工務段，理應協助裝設夜間照明，另外路側溝為道路附屬設施，應由路權單位一併協助改善，涂權吉指出，就任後會立即請公路局及桃園市政府養護工程處研議有關路燈增設、路側溝改善以及平面道路路面維護管理等問題，希望中央配合協助，給在地用路人一個安全的通行環境。

大園區北港里蔡烱烈里長說，北港里常有違法傾倒廢棄物情形，家用垃圾、營建廢棄物都有，通報環保局及警察局，因沿路未設有天羅地網監視系統，而無法追查到行為人，只能請警察局加強巡邏，讓人覺得無奈，環保局後來雖然該處設置警告牌面及科技執法攝影系統，但不肖業者會閃避，呼籲除了台61平面道路趕快加裝照明設備，也要設法杜絕非法傾倒。

涂權吉指出，依照公路附屬設施設置管理要點第15條規定原未裝設照明的市區道路需增設照明時，由當地地方政府裝設，而公路管理機關所管之公路或市區道路，為應地方要求需增設零星照明者，由當地地方政府裝設。目前各單位對於法令有不同的解釋，未來進入國會將會召集相關部會機關進行溝通協調，釐清權責單位，還給民眾一個安全的行車通行環境。