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苗栗縣春節道路禁挖令 即日起至2月25日

中央社／ 苗栗縣30日電

農曆春節將至，為維持春節期間交通順暢，苗栗縣政府下達道路禁挖令，即日起至2月25日除民生需求、緊急搶修或道路養護刨封作業外，實施道路禁止挖掘及淨空措施。

苗栗縣政府發布新聞稿表示，春節期間民眾外出旅遊、拜年，造成交通流量較大，為維持年節期間交通順暢，全縣道路禁止挖掘自113年1月29日至2月25日止，共計28天，已函請各工程主辦單位、管線機構及鄉鎮市公所配合辦理。

縣府指出，因工程需求將持續施工部分，將由工務處督促主辦機構單位，檢視道路側溝或邊坡改善、拓寬等工程，並於禁挖期間前，通知承包商撤離位於道路中央之施工圍籬、夜間警示燈、交通錐等措施，並修復路面保持平整及復原標線。

縣府說，位於道路側邊的交通維持措施，如夜間警示燈、施工圍籬、鐵板等，應檢視設施是否完善、落實，以降低交通衝擊，同時提醒用路人注意行車安全。

春節 苗栗縣

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