延宕一年多 竹東仁愛停車場商場順利招標 下月將開幕

新竹縣竹東鎮仁愛停車場前年完工後，因招標不順，導致近一年無法啟用，挨批是蚊子館停車場，歷經12次招標才找到業者願意以10年1億元權利金接手經營，先是在去年12月首先試營運停車場，下月2日全聯賣場也將進駐，開幕全新竹縣第一間旗艦店。

竹東鎮長郭遠彰表示，仁愛停車場從2020年10月動工後，2021年11月完工剪綵落成，卻因招商不順，導致導致停車場一再延後啟用。郭坦承，原本公所希望以每年3600萬元權利金招商，不過業者反映權利金太高，沒有獲利空間，因此對投標顯得興趣缺缺。

郭遠彰指出，最終敲定以每年1000萬元權利金、10年合約，才在去年7月順利將整棟停車場招標出去，且委外經營業者動作迅速，在去年12月就展開停車場試營運，更趕在今年農曆年前，2月2日將開幕全聯旗艦店，讓竹東鎮民有購物新選擇。

竹東鎮公所評估，雖每年權利金下調，但公所仍能從業者每年的獲利當中抽取2%補充鎮庫，對於竹東鎮未來財政盈餘有所幫助，未來鎮公所將持續投入經費整頓仁愛停車場周邊，包括中興河道的環境，讓仁愛停車場擴大竹東中央市場的服務範圍。