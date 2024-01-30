舊城區老店面大翻新 竹市百年農藥種子行「好文青」

位於新竹市舊城區的中央路曾是販售農藥、種苗的商業聚落，高峰時期曾高達20多家，如今僅存3至4家，其中開業超過一世紀的「新興農藥種子行」傳承到第五代。市府去年媒合顧問團隊進行環境店面改造，農藥種子行店裡店外大翻新，並融入木作物件風格，百年店面搖身一變，充滿文青質感風格，也成功帶動業績。

竹市府產發處指出，市府去年啟動「舊城商圈再造復興計畫」，並秉持數位工具導入、店家環境優化及創新服務與創新商品開發三大策略，提升店家競爭力。去年市府媒合專業顧問團隊協助3間店家進行環境店面改造，新興農藥種子行就是其中之一。

新興農藥種子行位於新竹市中央路上，該店創立於1920年，迄今已經開業百年。經過顧問團隊輔導改造後，農藥種子行的百年店面煥然一新，不僅招牌立面改為木作風格，搭配綠色植栽陳設，更添店面質感，走進店面的陳設布置風格一致，蘊藏巧思。

市長高虹安昨天實地走訪「新興農藥種子行」，傾聽業者心聲並了解計畫推動成效，有感創新改造不僅為老店帶來新生命，也為舊城區注入了新活力，也感謝店家投入了相當多的心力配合，期望帶來示範效果，號召更多店家投入，共創舊城商圈新形象。

新興農藥種子行第四代老闆李振雄及老闆娘郭桂芳說，顧問團隊提供店面設計圖及商品陳列建議，將店面重新翻修，改造成果相當成功，業績也有明顯提升，熟客紛紛表示改造後整體店面環境明亮簡潔，商品陳列整齊有序。

老闆也說明，原先店面販售的種苗擺放在地上，消費者購買時需彎腰或蹲下，相當不便，透過層架方式展示商品，商品一目了然，提升了整體消費的方便性及舒適性。店面改造也吸引更多新顧客，甚至成為過路客停留參觀購買的新熱點。