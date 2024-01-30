苗栗家扶大專生寒假「回家」 31位大專生擔任課輔志工

苗栗家扶中心每年都會在寒暑假於竹南、苗栗、苑裡及卓蘭開辦課輔班，並由家扶大專生發想不同元素的主題與內容，為國小孩童帶來不一樣的學習體驗；家扶中心表示，今年寒假課輔班共有31位大專生「回家」貢獻所長，陪伴92位國小學童度過寒假生活。

家扶中心主任湯鳳琴表示，課輔班大專生不僅僅只是擔任學伴的角色，每位課輔班大專生都要設計一份獨有的教案來教導學童，將所學之知識與經驗經內化後再產出，由手心向上轉為手心向下，回饋家扶與社會。

本次課輔班強調要實踐兒童權利公約，跳脫以往單向的被動學習，改變為互動式教育，尤其重視傾聽學童的想法，落實兒童表意權，並以「生活智慧王」作為課程設計主軸，使用生活環境的媒材，透過生活廢材的再利用，讓孩子自由創作。

除了體驗畫燈籠、善用生活廢材再創造，也安排認識網路及3c科技的課程，引導孩子學習在資訊與網路世界中能有辨識的能力，教導孩子培養自我思考解決問題，讓孩子們從中感受玩中學、學中玩的樂趣。

湯鳳琴說，對於許多經濟弱勢家庭而言，支付高中職及大專學費仍是很重的壓力，而苗栗家扶中心統計新學期預計有325名高中及大學生成績達標可獲得獎助學金，預計發放407萬元獎助學金，目前尚有約130萬元缺口，邀請社會大眾共襄盛舉，一同支持孩子能安心就學，用教育來翻轉自己的人生。