年前大掃除預防肩頸傷害及痠痛 復健醫師提供兩大口訣

春節即將到來，不少民眾開始除舊佈新大掃除，但打掃工作繁重，如果姿勢不當，容易造成肩頸傷害或腰酸背痛。大千健康醫療體系福苗診所復健科醫師周聖勛表示，要預防大掃除造成的傷害，除避免錯誤姿勢，打掃完可做伸展動作來舒緩痠痛及不適症狀，可讓大家輕鬆過好年。

周聖勛分享大掃除時的兩大口訣，分別為「正確姿勢要做好、伸展動作不可少。」

正確姿勢要做好包括3項：

1.掃地或拖地：建議使用長柄的掃把或拖把，採膝蓋弓箭步姿勢進行，避免過度彎腰、聳肩和駝背。

2.清理高處櫃子：可使用小凳子墊高，避免踮腳尖及過度抬頭擦拭。

3.搬重物：建議以膝蓋彎取代彎腰姿勢，避免腰部肌肉拉傷。

伸展動作不可少針對大掃除常使用的部位做伸展運動，可分為頸部、手臂、手腕、腰部及大腿拉筋，共有5項。

1.頸部伸展：頭部稍微往前低頭，左手放在頭部右側，慢慢向左側靠近，感覺到緊繃為止，維持10-15秒，然後慢慢抬起頭，重複3-5次，接著換邊做相同動作。

2.上臂伸展：將左手往右邊伸直，右手彎曲抬起固定左手，緩慢向右側牽拉，維持10-15秒，重複3-5次，接著換邊做相同動作。

3.前臂伸展：將左手向前伸直，手掌朝前，右手抓住四指向下壓，感覺到前臂緊繃為止，維持10-15秒，重複3-5次，再換邊做相同動作。

4.大腿伸展：右手扶住椅背，將左腳往後抬高，用左手抓住腳踝，盡量使彎曲的腳靠近臀部，感覺到大腿有緊繃感為止，維持10-15秒，重複3-5次，再換邊做相同動作。