中捷藍線送審 交通局也做這兩件事爭取早日開工

行政院昨天傍晚核定台中捷運藍線綜合規畫，市府交通局長葉昭甫說，中央審查期間，已同時完成環評、都市計畫土地變更等，爭取早日開工。

葉昭甫說，捷運藍線環境影響評估已送中央，環評相關的審查早已通過。另外都發局展開都市計畫變更，針對藍線各站的土地取得，進行公展與說明等，他表示「土地取得沒有太大問題」，都是在既有土地做一般徵收。

另外在20個場站，規劃13站18處開發區，部分會規劃聯合開發，部分直接作一般徵收；在公展期間，也向有異議的土地所有權人說明。葉昭甫說，目前環評以及土地變更進行，市府還有時間爭取更多土地所有權人同意加入聯合開發，這樣可以減少土地費用，另外土地所有權人也可以共享捷運開發帶來土地增值力，創造三贏的局面。

葉昭甫說，中捷藍線預計10年完工，這是市府報告書中推估合理時間。至於立法院副院長蔡其昌提及希望市府盡速補正資料，葉昭甫說，公文相關附件，都是各部會針對計畫的提醒和建議，計畫已核定，依計畫推動，相關資料列入後續與交通部相關介面，「不用再補正資料回送政院。」

對於中捷藍線核定等了9個月，是否政院卡台中？葉昭甫表示，各方發聲讓中央知道台中非常在意捷運核定，期待有實質進展，比較重要。