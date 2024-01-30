竹市公共工程清查 8件有缺失省1500萬

竹市近年多項公共工程爆發履約爭議造成延宕，市府清查2016年至2023年23件工程，昨強調目前8件有瑕疵，要求依約改善後共節省公帑1511萬元，其餘工程陸續審核中；對此，議員多予好評，並建議持續調查，更重視工程審查，以保障市民權益。

政風處昨表示，市府去年啟動「公共工程委託技術服務採購案專案清查」，調閱2016年至2023年共23件工程，針對「新竹市棒球場新建工程、新竹市關埔地區新設國小建校工程、園道五地下停車場工程、香山綜合休閒運動館新建工程、兒童探索館整修統包工程及成德高中校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程」等巨額採購展開清查。

政風處說，目前8件有缺失，包括以不實文件投標、浮編預算及辦理採購案程序瑕疵等，市府協請第三方公正單位鑑定，要求依約改善，共節省1511萬元。

國民黨議員吳旭豐認為，高虹安市府重新檢視公共工程，應予好評，建議公布階段性調查結果，並續釐清；時代力量議員林彥甫說，過往市府辦理重大公共工程太輕忽，樂見新市府採納他找第三方公正單位鑑定的建議，未來應更重視各項審查。

民進黨議員楊玲宜批評，與廠商有爭議就直接送公共工程委員會立案，高虹安應回到契約精神務實解決問題，不要再政治操作，追殺清算前朝。市府回應，重要事件或與廠商契約解釋有疑義時，都提供副本或函詢工程會。