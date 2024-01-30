空間不足 竹北拖吊保管場擠爆

新竹縣違規拖吊移置保管場空間不足，汽、機車僅各110格，即便去年調整報廢程序，讓公告期滿未領回車輛直接由廠商辦理報廢，減少車輛滯留時間，但隨大批人口進駐，目前仍呈「擠滿」狀態，議員昨呼籲改善，縣警局交通隊回應，年中重整場地提高格數，加上拍賣次數增加，應可改善。

違規拖吊保管場在竹北，議員陳凱榮昨勘查發現，場內停滿汽車，外頭違規車輛仍不斷進來；交通隊說，預計年中將汽車格提升至117格，機車格增為181格，陳凱榮認為緩不濟急，稱最好確實鳴笛警示提醒車主盡快移車，減少拖吊。

雖然主要保管違規拖吊車輛，但場內酒駕註銷車牌車輛和無牌車高達5成，久放造成保管場空間不足，過去規定，經公告3個月未領車才進入拍賣程序，但車主常認為車輛價值不高，不願領回，或因酒駕罰款十多萬不想繳交也不領車，每天保管費100元也墊高領車代價。

為此縣府去年6月19日修正並公布施行「新竹縣處理妨害交通車輛自治條例」，經公告3個月仍無人認領者，直接由廠商領車辦理報廢，不需另外辦理拍賣。

交通隊說，車輛拍賣以預售方式辦理公開招標，審核程序完備後，每1至2個月便可處理車輛離場，今年應能有效減少車輛滞留時間。

議員吳旭智建議，保管場腹地不大，路邊違停又常遭檢舉，縣府應先盤點路邊停車狀況，增加大眾交通運輸便利，有效從源頭改善。