花2.7億建96床 八德榮家失智專區明年底完工

提供長輩全天候護理照護的桃園市八德榮民之家，正興建失智專區，預計明年底完工，將協助提高桃園市失智和失能照護能量，市府衛生局說，目前相關照護量能足夠，但仍值得肯定。

八德榮家主任酆世俊昨表示，中央考量老年人口越來越多，失智比率越來越高，行政院核定長照2.0十年計畫，在八德榮家斥資2.7億，新建4層樓共96床的失智專區，預計明年底完工，內部規畫96間住民寢室、8個照顧單元。

酆世俊指出，退輔會還沒核定收容人數、年齡等資格限制，預計除榮民和榮眷，未來也會收一般民眾，但限中度以上患者。

市府衛生局說，目前全市失智人口約1.4萬人，其中需要住院的患者和其他失能人口混合計算，依衛福部推估明年約9784人，但住宿型長照機構已開放1萬866床，可滿足需求；隨人口老化、失智盛行率提高和國人觀念改變，未來需求只會增加，八德榮家失智專區可能採混合入住，失智優先，其次失能，提供民眾更多選擇。

八德榮家提供失能養護、一般安養、公費養護及安養等服務，目前住民484人，其中130人為一般民眾。酆世俊說輕度失智住民已能獲得良好照護，未來希望服務更多對象。

農曆春節將至，桃園市長張善政昨訪視八德榮家聽取簡報，並向住民拜年，不少高齡90多歲的長輩興奮搶著合影。