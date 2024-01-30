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桃園禁大貨車路段 擴大科技執法

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市利用科技執法取締違規大貨車，執法路段2月將增加為15處。圖為大溪區埔頂路二段。圖／桃園市交通局提供
桃園市利用科技執法取締違規大貨車，執法路段2月將增加為15處。圖為大溪區埔頂路二段。圖／桃園市交通局提供

桃園市府利用科技執法取締違規大貨車，預計2月啟動「大貨車智慧管理平台」，介接全台車籍資料，並將執法路段增加為15處。不過實施路段僅涵蓋6個行政區，民代質疑市府發放太多通行證，科技執法恐形同虛設；交通局回應，會持續檢討設置地點，每3個月重新審核通行證，避免影響成效。

桃市2021年起將禁行大貨車路段納入科技執法，只要超過路段限重的違規大貨車行經，會透過車牌辨識系統記錄後交由警方開罰，目前執法路段共14處，但民眾仍反映不時見到大貨車闖入，經追查發現交通局系統只和新竹區監理所介接，僅能抓設籍桃竹苗的大貨車，外縣市車輛仍靠人工取締。

市府去年底向交通部反映，並修改系統平台，因車籍資料涉及個資，市府應中央要求，制定「公路監理資訊連結作業管理要點」，待法制局審核同意，即可向公路局申請介接全台車籍資料，系統預計2月上線，2月底前將科技執法路段增加為15處，將涵蓋龜山、八德、蘆竹、大溪、龍潭及觀音區。

議員許家睿指出，系統新增全國車牌是一大進展，但目前科技執法仍有2大困難，像執法設備僅能辨識車頭，另桃園近2年發放1萬多張大貨車通行證，若持證非尖峰時段也可通行，恐讓成效大打折扣。

議員李宗豪說，龜山與新莊交界的青山路屬限重路段，雖有科技執法，但改善效果似乎不佳，仍有許多大貨車與民爭道。議員黃敬平則質疑，科技執法應盡早擴展到全市實施。

交通局交通安全資訊科股長陳思緯表示，科技執法上線迄今，違規行為約減少50%，其中以龍潭區湧光路、八德區義勇街及蘆竹區南山路三段等效果最好，平均約下降90%以上。

陳思緯解釋，科技執法設備辨識車頭是為了提高辨識度，設置路段分布在警方取締或民眾反映熱點，將持續通盤檢討，若改善成效良好，會移置設備到更適合地點；另大貨車通行證平均每3個月重新審核，不致濫發。

科技執法 議員 桃園

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