桃園大貨車科技執法擴大 2月起車籍設外縣市也抓得到

桃園市利用科技執法取締違規大貨車，市府預計2月啟動「大貨車智慧管理平台」，介接全台車籍資料，並將執法路段增加為15處。不過實施路段僅涵蓋6個行政區，民代也質疑市府發放太多通行證，科技執法恐形同虛設。交通局回應，會持續檢討設置地點，且每3個月重新審核通行證，避免濫發影響成效。

桃園市2021年起將禁行大貨車路段納入科技執法，只要超過該路段限重的大貨車行經，就會透過車牌辨識系統記錄下來，交由警方開罰，目前執法路段共14處。但民眾仍反映不時見到大貨車闖入，經追查發現交通局系統只和新竹區監理所介接，因此僅能抓到設籍桃竹苗的大貨車，外縣市車輛仍得靠人工取締。

市府去年底向交通部反映，並修改系統平台，由於車籍資料涉及個資，市府應中央要求，制定「公路監理資訊連結作業管理要點」，待市府法制局審核同意後，即可向公路局申請介接全台車籍資料，系統預計2月上線，並在2月底前將科技執法路段增加為15處。屆時執法路段將涵蓋龜山區、八德區、蘆竹區、大溪區、龍潭區及觀音區。

議員許家睿指出，系統新增納入全國車牌是一大進展，但目前科技執法仍有2大困難，像執法設備僅能辨識車頭，另桃園近2年發放1萬多張大貨車通行證，若持通行證非尖峰時段也可通行，恐讓成效大打折扣。

議員李宗豪說，龜山區與新莊交界的青山路屬限重路段，雖設置科技執法但改善效果不佳，仍有許多大貨車、水泥車與民爭道。議員黃敬平則質疑，科技執法僅涵蓋6個行政區，應盡早擴展到全市實施。

交通局交通安全資訊科股長陳思緯表示，科技執法上線迄今，違規行為約減少50%，其中以龍潭區湧光路、八德區義勇街及蘆竹區南山路三段等效果最好，平均約下降90%以上。

陳思緯解釋，科技執法設備辨識車頭，是為了提高辨識度，設置路段則分布在警方取締或民眾反映熱點，市府持續通盤檢討，若路段改善成效良好，就會移置相關設備到更適合的地點；大貨車通行證平均每3個月也會重新審核一次，不至於濫發。