快訊

選舉激情結束 新光大公主吳欣盈傳下月回鍋新壽副總

桃園大貨車科技執法擴大 2月起車籍設外縣市也抓得到

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市利用科技執法取締違規大貨車，執法路段2月將增加為15處。圖為大溪區埔頂路二段。圖／桃園市交通局提供
桃園市利用科技執法取締違規大貨車，執法路段2月將增加為15處。圖為大溪區埔頂路二段。圖／桃園市交通局提供

桃園市利用科技執法取締違規大貨車，市府預計2月啟動「大貨車智慧管理平台」，介接全台車籍資料，並將執法路段增加為15處。不過實施路段僅涵蓋6個行政區，民代也質疑市府發放太多通行證，科技執法恐形同虛設。交通局回應，會持續檢討設置地點，且每3個月重新審核通行證，避免濫發影響成效。

桃園市2021年起將禁行大貨車路段納入科技執法，只要超過該路段限重的大貨車行經，就會透過車牌辨識系統記錄下來，交由警方開罰，目前執法路段共14處。但民眾仍反映不時見到大貨車闖入，經追查發現交通局系統只和新竹區監理所介接，因此僅能抓到設籍桃竹苗的大貨車，外縣市車輛仍得靠人工取締。

市府去年底向交通部反映，並修改系統平台，由於車籍資料涉及個資，市府應中央要求，制定「公路監理資訊連結作業管理要點」，待市府法制局審核同意後，即可向公路局申請介接全台車籍資料，系統預計2月上線，並在2月底前將科技執法路段增加為15處。屆時執法路段將涵蓋龜山區、八德區、蘆竹區、大溪區、龍潭區及觀音區。

議員許家睿指出，系統新增納入全國車牌是一大進展，但目前科技執法仍有2大困難，像執法設備僅能辨識車頭，另桃園近2年發放1萬多張大貨車通行證，若持通行證非尖峰時段也可通行，恐讓成效大打折扣。

議員李宗豪說，龜山區與新莊交界的青山路屬限重路段，雖設置科技執法但改善效果不佳，仍有許多大貨車、水泥車與民爭道。議員黃敬平則質疑，科技執法僅涵蓋6個行政區，應盡早擴展到全市實施。

交通局交通安全資訊科股長陳思緯表示，科技執法上線迄今，違規行為約減少50%，其中以龍潭區湧光路、八德區義勇街及蘆竹區南山路三段等效果最好，平均約下降90%以上。

陳思緯解釋，科技執法設備辨識車頭，是為了提高辨識度，設置路段則分布在警方取締或民眾反映熱點，市府持續通盤檢討，若路段改善成效良好，就會移置相關設備到更適合的地點；大貨車通行證平均每3個月也會重新審核一次，不至於濫發。

科技執法 桃園 議員

延伸閱讀

中壢交流道壅塞盼匝道拓寬？ 交通局曝原因

擺脫行人地獄！高雄首設專抓不禮讓行人科技執法設備

亂切車道…害台積電工程師被大貨車輾斃 肇事騎士遭判7月

基隆港東岸聯外道路62甲線區間測速延長！2月1日起科技執法

相關新聞

春節將至！桃園八德「這市場」4天將交管 疏運措施出爐

春節將至，為因應年節期間返鄉及出遊人車潮，桃園市八德警分局會同交通局等單位進行會勘，針對國道二號大湳交流道、市場、宮廟、...

桃園大貨車科技執法擴大 2月起車籍設外縣市也抓得到

桃園市利用科技執法取締違規大貨車，市府預計2月啟動「大貨車智慧管理平台」，介接全台車籍資料，並將執法路段增加為15處。不...

頭份市中華路、建國路施工 2月2日晚上8點起交管10小時

苗栗縣政府工務處辦理國道1號周邊道路改善工程，中華路、建國路2月2日晚上8點至3日上午6點封閉施工刨鋪路面，及畫設標線，...

春節桃園平龍宮廟景點交管看這裡 台66接國1封閉出爐

桃園市平鎮、龍潭警分局今天提出春節假期轄區國道匝道、景點交通管制措施，台66線匯入國1平鎮系統交流道南下匝道入口2月10...

竹市公共工程採購案專案清查結果出爐 省下逾1500萬元

新竹市近年有多項場新建工程與公共工程案爆發履約爭議，造成工程延宕損害市民權益；市府今指出，為有效監督廠商確實履約，並確保...

桃園八德榮家新建96床失智專區 明年底完工

桃園市八德榮譽國民之家提供長輩全天候護理照護，住民平均年齡高達81歲，考量老年人口越來越多，行政院核定長照2.0十年計畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。