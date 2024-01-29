竹市公共工程採購案專案清查結果出爐 省下逾1500萬元

新竹市近年有多項場新建工程與公共工程案爆發履約爭議，造成工程延宕損害市民權益；市府今指出，為有效監督廠商確實履約，並確保公共工程施工安全與品質，市長高虹安去年要求政風處辦理「公共工程委託技術服務採購案專案清查」，並協請第三方公正單位鑑定，經調閱2016年至2023年共23件工程案，發現不少程序瑕疵與未有效管理履約，要求依約改善後共節省公帑1511萬餘元，藉此檢討缺失同時並使預算有效執行，落實工程品質管理。

對此，國民黨市議員吳旭豐認為，藍營議會黨團近年都認為竹市許多公共工程有瑕疵，但先前向市府索資都無結果，如今，對於高虹安市府有重新檢視公共工程給予好評，但建議各項工程若有階段性調查結果，就應該逐一正式公布，並要持續調查至釐清。

民進黨議員楊玲宜表示，市府上周大動作開棒球場記者會，如今改善工程因全面換土要追加預算至少7000萬元，工期還要十三個月，這樣的作法真的有省錢嗎？若公共工程有疏失或行政瑕疵當然可以檢討，行政院公共工程委員會是最高工程主管機關，市府若與廠商有爭議就直接送該委員會立案，呼籲高虹安應回到契約精神，務實解決市政問題，不要再做政治操作，追殺、清算前朝，把市政弄得烏煙瘴氣。

時代力量市議員林彥甫表示，先竹市110年度總決算審核報告就指出，「市府辦理各項建築⼯程，預算書圖審查制度闕如，不利善盡實質審查之責」，當時抽查18個5000萬元以上的工程案，全數皆未就工程材料數量做實質審查並留存紀錄。顯現過往市府辦理重大公共工程確實過於輕忽，樂見市府採納他提出找第三方公正單位鑑定的建議，有效協助履約管理。期許未來市府更加重視各項工程書圖、結構材料數量、單價等審查，保障市民權益。

政風處表示，市府去年啟動「公共工程委託技術服務採購案專案清查」，調閱2016年至2023年共23件工程案，包含工程金額屬巨額採購「新竹市棒球場新建工程、新竹市關埔地區新設國小建校工程、園道五地下停車場工程、香山綜合休閒運動館新建工程、兒童探索館整修統包工程及成德高中校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程」等，或認為有必要（工程流標、解約等情形）深入釐清的採購案，包含「辦理簽呈、契約、工程預算書、設計圖說、ㄇ字型單元統計表、監造及施工日誌、工作計劃書」，逐案檢視並比對「公共工程雲端服務網」內個案登載情形，再將同一得標廠商案件相互勾稽研析。

政風處指出，清查結果發現，這些工程案多存在採購程序瑕疵及履約管理未能有效落實，並分別核有「廠商以不實文件投標」、「浮編鋼筋及混凝土預算」、「得標廠商未依契約規定指派應有人力」、「統包需求書與設計圖不符」及「辦理採購案程序瑕疵」等缺失。

政風處說明，針對工程缺失，市府要求相關單位即時依契約或法令規定進行檢討改善，並協請第三方公正單位實施鑑定，共節省1511萬餘元。這次專案清查報告所提各項改革建議，將於市府廉政會報提案報告，呼籲各局處應有效控管採購案監造人員。

針對綠營議員疑慮，市府指出，與廠商權益重大相關之公文或社會矚目案件公文，市府都會副本給公共工程委員會，當市府與廠商就與採購相關契約解釋有疑義時，也會函詢公共工程委員會；以新竹棒球場案為例，今年1月29日記者會所公布的公文，全數都有副本給公共工程委員會。另外，市府所詢的第三方公正單位，多為建築師公會、土木技師公會等專業團體，因各案所洽詢的單位不同，並無一一列舉。