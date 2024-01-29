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竹北拖吊保管場空間不足 過年前擠滿無牌車、違停車輛

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣議員陳凱榮今天到場勘查，指出因酒駕註銷車輛，或無牌車占大多數。圖／陳凱榮提供
新竹縣議員陳凱榮今天到場勘查，指出因酒駕註銷車輛，或無牌車占大多數。圖／陳凱榮提供

新竹縣竹北市違規拖吊移置保管場僅有汽、機車各110格車位，腹地不大，隨著大批人口進駐，目前移置保管的車輛已擠滿保管場，甚至停在非既有的停車格上。新竹縣交通隊回應，今年中將場地重整，提高汽機車的格數，只要公告期滿未領回，則直接由廠商領車辦理報廢，不需再另外辦理拍賣，節省行政作業時間。

新竹縣議員陳凱榮今天到場勘查，他發現新竹縣違規拖吊保管場內停滿汽車，甚至滿到停在非既有的停車格上，而外頭違規的車輛仍不斷進來。其中，因酒駕註銷車輛，或無牌車占大多數。交通隊回應，目前現行汽車110格、機車110格，預計將年中旬場地重整，汽車格提升至117格，機車提升至181格。不過陳凱榮認為此舉緩不濟急，他也呼籲在拖吊之前，要確實做好鳴笛的警示，提醒車主盡快將車子移走。

新竹縣違規拖吊保管場主要是違規停車、酒駕、無牌車，而無牌車、酒駕車常會久放，裡面有高達五成都是此種類型車輛，由於得經過公告三個月領車，才會進入拍賣程序，因此通常若未領回，就得先留在保管場，相當占空間。還有車主認為車輛價值不高，不願領回，也有酒駕罰款十多萬，因無力繳交罰緩而無法領車，加上每天汽車保管費每天100元，也墊高相關費用。

新竹縣議員吳旭智建議違規拖吊保管場本身腹地不大，且竹北人口近年增加不少，若路邊違規停車，常常就遭到檢舉，新竹縣應先盤點路邊停車的狀況，增加大眾交通運輸的便利性，才能有效從源頭改善。

新竹縣交通隊回應，為改善上述問題，去年6月19日修正公布施行「新竹縣處理妨害交通車輛自治條例」第6條規定：經公告3個月，仍無人認領者，依法拍賣。只要公告期滿未領回，則直接由廠商領車辦理報廢，不需再另外辦理拍賣，節省行政作業時間。

此外，.報廢拍賣所得依照車輛年份、型號等而不同，依現行法規，拍賣金額若不足移置保管費，則以拍賣金額為移置保管費上限，不再另行追討。

為紓解拖吊保管場空間不足情形，車輛拍賣以「預售」方式辦理公開招標，經審核程序完備後，每1至2個月可處理車輛離場，並依「報廢」程序辦理，以有效減少車輛滞留保管場時間，以有效運用内車空間及拖吊作業順遂。

新竹縣違規拖吊保管場主要是違規停車、酒駕、無牌車，而無牌車、酒駕車常會久放，裡面有高達五成都是此種類型車輛。記者郭政芬／攝影
新竹縣違規拖吊保管場主要是違規停車、酒駕、無牌車，而無牌車、酒駕車常會久放，裡面有高達五成都是此種類型車輛。記者郭政芬／攝影
由於得經過公告三個月領車，才會進入拍賣程序，因此通常若未領回，就得先留在保管場，相當占空間。記者郭政芬／攝影
由於得經過公告三個月領車，才會進入拍賣程序，因此通常若未領回，就得先留在保管場，相當占空間。記者郭政芬／攝影
新竹縣違規拖吊保管場位於竹北市，僅有汽、機車各110格車位，腹地不大，隨著大批人口進駐，目前移置保管的車輛已擠滿保管場，甚至停在非既有的停車格上。圖／陳凱榮提供
新竹縣違規拖吊保管場位於竹北市，僅有汽、機車各110格車位，腹地不大，隨著大批人口進駐，目前移置保管的車輛已擠滿保管場，甚至停在非既有的停車格上。圖／陳凱榮提供

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